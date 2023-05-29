‘Türkiye monarşi sistemine geçti'

Gazeteci Yüksel Durgut ''Bugünden itibaren Türkiye'nin geçtiği sistem monarşidir.'' derken, Suriyelilerin silahlı kutlama görüntüleri ile birlikte sosyal medyada “Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi” paylaşımları yapıldı. Siyasiler ise 'Türkiye bugünden kötü günler görecek' açıklaması yaptı.







Sanatçı Levent Üzümcü de "Yargılanmama isteğiniz çok baskındı. Kolay gelsin alayınıza." ifadelerini kullandı.







Oyuncu Ahsen Eroğlu Türkiye'yi terk etme kararı aldığını duyurdu.





Erdoğan’ın kesin olmayan YSK verilerine göre Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasına siyasetçi, gazeteci, sanatçı ve akademisyenlerden çeşitli değerlendirmeler geldi.





GAZETECİ DURGUT: TÜRKİYE MONARŞİ SİSTEMİNE GEÇTİ





Erdoğan’ın her seçim zaferi sonrasında AKP Genel Merkezi'nden yaptığı geleneksel balkon konuşmasını saraydan yapması ise bu yorumu destekler nitelikte. Erdoğan çok uzun bir zamandır devlet ve parti ile ilgili programlarının konuşmalarını sarayda yapmaya başlamıştı.





TÜRKİYE’Yİ KİMİN YÖNETECEĞİNE SURİYELİLER KARAR VERDİ





Seçim sonuçları sosyal medyanın da gündemiydi. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımlarda 'Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi' yorumunu yaptı. Erdoğan’ın kazanmasının, gerek Türkiye’de gerekse Suriye’de silahlarla kutlandığının görüntüleri sosyla medyada hızla yayıldı.





‘BUGÜNDEN DAHA KÖTÜ BİR TÜRKİYE GÖRECEĞİZ’





DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu ise yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın ilk açıklamasının saldırgan, aşağılayıcı ve düşmanlaştırıcı siyaset anlayışını sürdüreceğini gösterdiğini belirterek, "Endişem o ki çok daha kötü bir Türkiye göreceğiz. ‘Umarım Tayyip Bey bizi yanıltır’ demeyi çok isterdim. Ne var ki, yaptığı ilk açıklama saldırgan, aşağılayıcı ve düşmanlaştırıcı siyaset anlayışını sürdüreceğini gösteriyor.“ dedi.





‘ÜLKE DERİN BİR KARANLIĞA GÖMÜLMEK ÜZERE’





Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim hilelerini kullanarak seçimi kazandığını belirterek, tepkisini şöyle belirtti: “Bütün seçim hilelerini kullanarak seçimi kazanan AKP iktidarını ve RTE’yi kutlarım. Ülke derin bir karanlığa gömülmek üzeredir. Demokrasinin kırıntısının kalmadığı bu ortama sosyal medyada yazmanın bir yararı olmaz. Bu nedenle demokrasiye dönülünceye kadar hesabımı askıya alıyorum.”







LEVENT ÜZÜMCÜ: KOLAY GELSİN ALAYINIZA





Oyuncu Levent Üzümcü'nün de gündeminde seçim sonuçları vardı. Üzümcü, sosyal medya hesabından sandıkların kapatılmasının ardından oy verme işlemleri sürerken, kesin olmayan seçim sonuçlarını değerlendirdi. Üzümcü, "Yargılanmama isteğiniz çok baskındı. Her şeye rağmen… Buyrun yönetin bakalım nasıl yönetecekseniz. Kolay gelsin alayınıza." ifadelerini kullandı.





OYUNCU AHSEN EROĞLU’NDAN TÜRKİYE’Yİ TERK ETME KARARI





Seçimde sandık görevlisi olarak çalışan film ve dizi oyuncusu Ahsen Eroğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir paylaşım yaparak "Bana gitme vakti göründü. Ne zaman olur bilemem ama insan gibi yaşamak istiyorum. Karşımdaki insanın gözünde ayrımcılık görmek istemiyorum." dedi.





AĞIRDIR: ÜLKE KARPUZ GİBİ İKİYE BÖLÜNMÜŞ





İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren araştırmacı ve yazar Bekir Ağırdır, “Türkiye ortak ideali, ortak ufku kaybediyor. Ülke karpuz gibi ikiye bölünmüş. Üzücü çünkü bu karşılıklı birbirine sağırlaşmak, birbirine gönlünü kulağını kapatmak, dilsizleşmek…” dedi.





ERKAN BAŞ: HİÇBİR ÇABA BOŞA GİTMEDİ, MÜCADELE DEVAM EDECEK





Pes etmedik açıklamaları da vardı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Seçim sonucu ne olursa olsun… Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek” mesajını verdi.

AKP’li Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan 20 yıllık iktidarında tüm devlet gücünü ve imkanları arkasına alarak girdiği seçimlerde İstanbul Kısıklı'da zaferini ilan etti. Şimdiye kadar AKP Genel Merkezi'nin balkonundan yaptığı geleneksel balkon konuşmasını da bin küsür odalı sarayının avlusundan yaptı. AKP’lilerin tekbir getirerek sarayın yolunu tuttuğuna dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Erdoğan, Cumhur İttifakı'na destek veren parti liderleri ile el ele poz verdi. Muhalefeti hedefine alan Erdoğan, 6 yıla yakın Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ı da kalabalığa yuhalattı.Boldmedya’nın seçim 2023 canlı yayınına katılan gazeteci Yüksel Durgut ''Bugünden itibaren Türkiye'nin geçtiği sistem monarşidir. Bu sistem daha da belirginleşecek Türkiye'de. Muhalefette lider değişikliğine ihtiyaç var.'' değerlendirmesinde bulundu.AKP yandaşlarının zafer sarhoşluğu ile 'Sıra sana geldi' diyerek tehdit ettiğida seçimin ardından yaptığı ilk açıklamada "mücadeleye devam" mesajı vererek, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeni başlıyor. Bana inanın, yolumuz uzun, gençliğimiz var, inancımız tam. Bana güvenin, her şey çok güzel olacak!" dedi.