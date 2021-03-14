Türkiye müzakere için bastırıyor, ama Mısır'dan hareket yok

Türkiye'den Mısır ile diplomatik temasların ve müzakerelerin başladığına yönelik üst üste gelen açıklamalara rağmen Kahire yönetiminden yapılan yalanlamalar dikkat çekiyor.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" açıklaması karşısında Mısır'dan, "Türkiye ile diplomatik temasın yeniden başladığını gösteren hiçbir şey yok" yalanlaması geldi.





Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Ankara ile ilişkilerin iyileştirilmesi için Türkiye'nin egemenlik ilkesine ve Arap ulusal güvenliğine saygı göstermesi gerektiğine dikkat çekti.





Euronews'in haberine göre, Mısır haber ajansı MENA'ya konuşan bakanlık yetkilisi, Mısır'ın, kendisiyle normal ilişkiler kurmak isteyen herhangi bir ülkeden, uluslararası hukuk kurallarına, iyi komşuluk ve egemenlik ilkelerine uymasını ve bölgedeki Arap ülkelerinin içişlerine müdahale girişimlerini durdurmasını beklediğini kaydetti.





Haberde, yetkilinin bu açıklama ile Libya'yı kastettiğine dikkat çekildi.





Aynı yetkili, Türkiye ile diplomatik temasların yeniden başlaması diye bir tanımlamanın mevzu bahis olmadığını dile getirdi ve, "Şu anda iki ülke arasındaki diplomatik temasın yeniden başladığını gösteren hiçbir şey yok" dedi.





Çavuşoğlu ise, Mısırla temasların başladığını şu sözlerle iddia etmişti:





"Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı."





İki ülke arasında 2013 yılından bu yana diplomatik temas bulunmuyor.