Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, NATO'nun Baltık planını kabul etti /04 Aralık 2019 16:33

Türkiye, NATO'nun Baltık planını kabul etti

Türkiye'nin, NATO Liderler Zirvesi'nde onaylanması için 'YPG'nin terör örgütü olarak tanınması' şartı koştuğu Baltık savunma planını kabul ettiği belirtildi. İlk açıklama, planda savunulması öngörülen Baltık ülkesi Litvanya'dan geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de plan için mutabık kalındığını söyledi.

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Türkiye’nin, NATO’da Baltık ülkeleri ve Polonya’nın savunması için hazırlanan planı kabul ettiği açıklandı. Litvanya Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Türkiye’nin Baltık ülkeleri için yapılan NATO savunma planını onaylamayı kabul ettiği’ belirtildi.

STOLTENBERG: MUTABAKATA VARDIK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Londra’daki NATO zirvesinin kapanışında yaptığı basın açıklamasında, Baltık ülkeleri ile Polonya için yapılan güncellenmiş planlar konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Stoltenberg, Türkiye’nin plana yönelik engellemeyi kaldırdığını açıkladı.


 
NE OLMUŞTU?

Zirve öncesinde, Türkiye’nin bu plana onay vermek için YPG’nin terör örgütü olarak tanınması şartını koştuğu ortaya çıkmıştı. Plan, Polonya’nın yanı sıra Litvanya, Letonya ve Estonya’yı olası bir Rus saldırısından korumayı öngörüyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Londra’ya hareketi öncesinde, ‘NATO müttefiklerinin YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı’na karşı çıkmaya devam edileceğini’ söylemişti.
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