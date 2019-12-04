Türkiye, NATO'nun Baltık planını kabul etti

Türkiye’nin, NATO’da Baltık ülkeleri ve Polonya’nın savunması için hazırlanan planı kabul ettiği açıklandı. Litvanya Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Türkiye’nin Baltık ülkeleri için yapılan NATO savunma planını onaylamayı kabul ettiği’ belirtildi.





STOLTENBERG: MUTABAKATA VARDIK





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Londra’daki NATO zirvesinin kapanışında yaptığı basın açıklamasında, Baltık ülkeleri ile Polonya için yapılan güncellenmiş planlar konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Stoltenberg, Türkiye’nin plana yönelik engellemeyi kaldırdığını açıkladı.









NE OLMUŞTU?





Zirve öncesinde, Türkiye’nin bu plana onay vermek için YPG’nin terör örgütü olarak tanınması şartını koştuğu ortaya çıkmıştı. Plan, Polonya’nın yanı sıra Litvanya, Letonya ve Estonya’yı olası bir Rus saldırısından korumayı öngörüyordu.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Londra’ya hareketi öncesinde, ‘NATO müttefiklerinin YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı’na karşı çıkmaya devam edileceğini’ söylemişti.