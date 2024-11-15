Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye nereye gidiyor: Annenin biberonla tiner içirdiği bebek öldü! /15 Kasım 2024 12:41

Türkiye nereye gidiyor: Annenin biberonla tiner içirdiği bebek öldü!

Esenler'de Dilek Ç., 2 yaşındaki bebeğinin biberonuna tiner koyup içirdi. Hastaneye kaldırılan bebek 2 ay sonra hayatını kaybetti. Anne ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 26 Eylül Perşembe günü Esenler'de meydana geldi. İddialara göre, Kırıkkale'de yaşayan Dilek Ç. (23) ile erkek arkadaşı Y.E. ile çocukları oldu. Baba Y.E.'nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmaması üzerine Dilek Ç., İstanbul'a akrabalarının yanına geldi.

Olay günü Bağcılar'da bir parkta olan anne, bebeğin biberonuna tiner koydu. 2 yaşındaki Emre Ç. biberondaki tineri içti.

Anne bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti. Bebek evde fenalaşınca Fatih'te bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda 2 ay kalan çocuk dün hastanede hayatını kaybetti.

ANNE TUTUKLANDI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı. Polis merkezinde yapılan sorguda annenin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini ve bu olayı gerçekleştirdiğin söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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