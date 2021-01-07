Türkiye’nin de aldığı Sinovac aşısının etki oranı açıklandı

Brezilya basını, koronavirüse karşı Çin aşısının etkinlik oranını duyurdu.





Habere göre, Çin'in Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının faz 3 çalışmalarında aşının etkinlik oranının yüzde 78 olduğu saptandı. Aşının klinik test çalışmaları devam ediyor.





TÜRKİYE'DEKİ ÇALIŞMALARDA ETKİNLİK ORANI YÜZDE 91.25 OLARAK AÇIKLANMIŞTI





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, geçtiğimiz günlerde aşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sedat Ünal aşının, Türkiye'deki çalışmalar sonunda, eldeki son verilere göre etkinlik oranının yüzde 91,25 olduğunu açıklamıştı.





AŞININ ONAY ÖNCESİ İNCELEMESİ SÜRÜYOR





Türkiye'nin Çin'den aldığı Sinovac aşıları 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelmişti. Aşıların incelenmesi için iki haftalık bir sürenin gerekli olduğu uzmanlarca belirtilmişti.