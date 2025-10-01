Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye’nin dış borcunda korkutan artış /01 Ekim 2025 00:06

Türkiye’nin dış borcunda korkutan artış

Türkiye'nin dış borcu haziranda 547,7 milyar dolarla rekor kırdı. Son iki yılda dış borç 78,7 milyar dolar arttı.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin brüt dış borç stokunun 30 Haziran itibarıyla 547,7 milyar dolar, net dış borç stokunun da 295 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Bakanlık, 30 Haziran itibarıyla brüt ve net dış borç, Hazine garantili dış borç ve kamu net borç ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini paylaştı.

Buna göre, Türkiye’nin brüt dış borç stoku 547,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 37,2 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 295 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 20 seviyesinde tespit edildi.

Hazine garantili dış borç stoku da 15,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku, bu dönemde 8 trilyon 932 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 17 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 12 trilyon 647 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 24,1 oldu.

ŞİMŞEK DÖNEMİNDE ÖZELİN BORCUNDA HIZLI ARTIŞ

Nefes’te yer alan habere göre, 547,7 milyar dolarlık dış borcun 290,1 milyar dolarlık kısmı özel sektör, 29,3 milyar doları Merkez Bankası (TCMB), 228,3 milyar doları kamu borçlarından oluştu.

Brüt dış borç stoku son bir yılda, özel sektörde 42 milyar dolar, kamuda 15,5 milyar dolar artarken TCMB’de 15,4 milyar dolar azaldı.

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemindeki iki yılda brüt dış borç stoku toplamda 78,7 milyar dolar arttı. Önceki iki yılda stok, 39,1 milyar dolar artmış ancak bu artışın 20,4 milyar dolarla büyük kısmı TCMB borçlarındaki artıştan kaynaklanmıştı.

Son iki yılda özel sektörün brüt dış borcu 62,5 milyar dolar arttı. Önceki iki yılda bu rakam sadece 2,9 milyar dolar artmıştı.

Son iki yılda, TL kredi faizlerindeki artış ve kredi risk primindeki düşüş, büyük şirketleri yurt içi ve yurt dışında döviz cinsi borçlanmaya yönlendirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye’nin dış borcunda korkutan artış Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:53:47