Türkiye’nin dış borcunda korkutan artış

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 12 trilyon 647 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 24,1 oldu.





Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin brüt dış borç stokunun 30 Haziran itibarıyla 547,7 milyar dolar, net dış borç stokunun da 295 milyar dolar olduğunu açıkladı.Bakanlık, 30 Haziran itibarıyla brüt ve net dış borç, Hazine garantili dış borç ve kamu net borç ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini paylaştı.Buna göre, Türkiye’nin brüt dış borç stoku 547,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 37,2 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 295 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 20 seviyesinde tespit edildi.Hazine garantili dış borç stoku da 15,2 milyar dolar olarak hesaplandı.Kamu net borç stoku, bu dönemde 8 trilyon 932 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 17 olarak belirlendi.Nefes’te yer alan habere göre, 547,7 milyar dolarlık dış borcun 290,1 milyar dolarlık kısmı özel sektör, 29,3 milyar doları Merkez Bankası (TCMB), 228,3 milyar doları kamu borçlarından oluştu.Brüt dış borç stoku son bir yılda, özel sektörde 42 milyar dolar, kamuda 15,5 milyar dolar artarken TCMB’de 15,4 milyar dolar azaldı.Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemindeki iki yılda brüt dış borç stoku toplamda 78,7 milyar dolar arttı. Önceki iki yılda stok, 39,1 milyar dolar artmış ancak bu artışın 20,4 milyar dolarla büyük kısmı TCMB borçlarındaki artıştan kaynaklanmıştı.Son iki yılda özel sektörün brüt dış borcu 62,5 milyar dolar arttı. Önceki iki yılda bu rakam sadece 2,9 milyar dolar artmıştı.Son iki yılda, TL kredi faizlerindeki artış ve kredi risk primindeki düşüş, büyük şirketleri yurt içi ve yurt dışında döviz cinsi borçlanmaya yönlendirdi.