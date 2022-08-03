Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye’nin dış ticaret açığı 10 milyar doları aştı /03 Ağustos 2022 17:13

Türkiye’nin dış ticaret açığı 10 milyar doları aştı

Ekonomik kriz ortamının devam ettiği Türkiye'de dış ticarette de verilen açık oranının 10 doları aştığı ifade edildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dış ticaret açığının yüzde 144,5 artarak 10,6 milyar dolar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘yeni ekonomik model’le cari fazla vermeyi hedefliyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni ekonomi modeli’yle dış ticarette fazla verme hedefi tutmadı. Ticaret Bakanı Muş’a göre temmuzda ihracat yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolara yükseldi.

İhracat artsa da ithalat yüzde 40,8 artarak 29,1 milyara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranıysa 15,4 puan azalarak yüzde 63,7 olarak kaydedildi.

Temmuzda 10 milyar TL’lik açık

Buna göre dış ticaret açığı temmuzda yüzde 144,5 artarak 10,6 milyar dolar oldu. Ocak-temmuzda ihracat yıllık yüzde 19,1 artışla 144,4 milyar dolar; ithalat da yüzde 40,7 artarak 206,4 milyar dolara ulaştı. İlk 7 ayda dış ticaret açığı yıllık yüzde 143 artarak 62 milyar dolar oldu.
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