Türkiye’nin dış ticaret açığı 10 milyar doları aştı

Temmuzda 10 milyar TL’lik açık





Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dış ticaret açığının yüzde 144,5 artarak 10,6 milyar dolar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘yeni ekonomik model’le cari fazla vermeyi hedefliyordu.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni ekonomi modeli’yle dış ticarette fazla verme hedefi tutmadı. Ticaret Bakanı Muş’a göre temmuzda ihracat yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolara yükseldi.İhracat artsa da ithalat yüzde 40,8 artarak 29,1 milyara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranıysa 15,4 puan azalarak yüzde 63,7 olarak kaydedildi.Buna göre dış ticaret açığı temmuzda yüzde 144,5 artarak 10,6 milyar dolar oldu. Ocak-temmuzda ihracat yıllık yüzde 19,1 artışla 144,4 milyar dolar; ithalat da yüzde 40,7 artarak 206,4 milyar dolara ulaştı. İlk 7 ayda dış ticaret açığı yıllık yüzde 143 artarak 62 milyar dolar oldu.