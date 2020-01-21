Türkiye’nin doğalgaz faturası neden kabarık

Doğalgaz faturalarının yüksek gelmesi Türkiye gündeminde özellikle soğuk kış günlerinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.





Bu çerçevede Avrupa ülkeleri, doğalgazın bin metreküpünü 110-120 dolar seviyesinden alırken, Türkiye aynı miktar gaz için 250 ila 280 dolar arası ödüyor.





Bu da ekonomi üzerinde bir baskı yaratıyor ve kabarık faturalar anlamına geliyor.





Türk Akım projesinin medyaya yansıyan detayları arasında, doğalgazın fiyatlandırmasına dair bilgiler bulunmuyor.





Avrupa'dan iki kat pahalıya doğalgaz satın alan Türkiye, artan maliyeti 2019'da vatandaşın sırtına yükleyerek gaza yüzde 37'lik bir zam yapmıştı.





DW Türkçe'nin haberine göre, Türkiye'ye bundan sonra gelecek gazda sadece yüzde 2'lik bir indirim olacak. Bulgaristan içinse beklenti yüzde 5.





2020 yılında artan maliyetler nedeniyle doğalgaz fiyatlarında bir indirim beklenmezken, asgari ücretin yaklaşık yüzde 10'u doğalgaza gidiyor.









Su ve elektrik faturaları da dahil edildiğinde asgari ücretlinin bütçesinde üç faturanın payı yüzde 20’yi buluyor.





2020 asgari ücretindeki artışın da 2019’da gerçekleşen doğalgaz fiyatlarındaki artışın gerisinde kaldığı görülüyor.





Türkiye’de 2020 için asgari ücrette net yüzde 15 artış yapılırken, sadece 2019’da doğalgaz fiyatları toplamda yüzde 37 artış kaydetmişti.



