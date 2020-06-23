Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Almanya'da başta bir mezbaha olmak üzere koronavirüs vakalarındaki bölgesel patlamalar ülke genelindeki bulaştırma katsayısını artırırken Düsseldorf Başkonsolosluğu'nda da koronavirüs tespit edildi.





Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada "Başkonsolosluğumuz personelinde COVID-19 tespit edilmesi nedeniyle, Düsseldorf Sağlık Müdürlüğünün yönlendirmeleri doğrultusunda, gerek vatandaşlarımız gerek personelimiz için riskli bir durum oluşmamasını teminen, Başkonsolosluğumuzun 26 Haziran Cuma günü akşamına kadar kapatılması zarureti doğmuştur" ifadeleri kullanıldı.





Vatandaşların acil iş ve işlemleri için Köln, Essen, Münster, Frankfurt ve diğer kentlerdeki başkonsolosluklara başvurabileceği açıklandı.





Mezbahada vakalar artıyor





Almanya'da koronavirüs bulaştırma katsayısı, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir mezbahadaki vakalarda görülen patlamanın da etkisiyle haftasonunda ciddi artış gösterdi. Mezbahada koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı bin 553'e yükselirken, toplam 7 bin çalışan karantinaya alındı. Mezbahanın bulunduğu Gütersloh bölgesinde sert önlemler yeniden hayata geçirildi.





Almanya'da Covid-19'dan şimdiye dek 8 bin 895 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 190 bin 862.