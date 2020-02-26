Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’nin enerji devi hisselerini satıyor /26 Şubat 2020 20:40

Türkiye’nin enerji devi hisselerini satıyor

Türkiye’nin en büyük rüzgâr enerjisi üreticilerinden olan Adnan Polat, başkanı olduğu Polat Enerji’nin tamamını satmak için harekete geçti.

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Galatasaray’ın eski başkanı Adnan Polat, şirketin satışı için ortaklar yatırım bankası Barclays’i yetkilendirdi.Ülkenin yaklaşık 7 bin 600 MW rüzgâr kurulu gücünün yüzde 6.7’sine sahip olan şirket için potansiyel bir alıcıyla görüşmelerin sürdüğü kaydediliyor. Şirketle ilgili önemli büyüklükte bir satış işlemi gerçekleşmesi bekleniyor.

Polat Enerji’de Kanadalı emeklilik fonu yatırım yöneticisi PSP Investments’ın yüzde 45, Fransız EDF Energies Nouvelles’in yüzde 45, tamamı Adnan Polat’a ait Batıyel Enerji Elektrik’in yüzde 10 payı bulunuyor. 

Fransız şirket 2008 yılında, Kanadalı şirket ise 2014 yılında Polat Enerji’ye ortak olmuştu.Patronlar Dünyası’nın haberine göre 2000 yılında kurulan Polat Enerji’nin şu anda dört tane rüzgâr santralinde 509 MW kurulu gücü ve 28 MW kurulu güçte güneş enerjisi santrali buluyor. 

Rüzgâr ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları, 2005 yılında yürürlüğe geçirdiği kanun kapsamında destekleniyor. Kamu bu kapsamda rüzgâr ve diğer santrallerin piyasada satamadığı elektriği 10 yıl süreyle dolar cinsi sabit fiyatlarla satın almayı taahhüt ediyor.

Adnan Polat, üç yıl önce “2020’den sonra daha az çalışacağım. Çocuklara ve profesyonellerimize güveniyorum. Tekneyle çıkıp dünyanın yuvarlak olduğunu kendime kanıtlamak istiyorum” demişti.

 
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