Türkiye’nin hukuksuz insan kaçırma operasyonları BBC'de haber oldu

Dünyanın önde gelen yayın kuruluşlarından BBC, Türkiye’nin, başta Afrika ve Balkanlar olmak üzere yurtdışında Hizmet Hareketi'ne mensup olmakla suçlanan düzinelerce insanı yakaladığını kaydetti. İngilizce yayınında “Fethullah Gülen’in yeğeni yakalanarak Türkiye’ye getirildi” başlıklı haberde BBC, Selahaddin Gülen’in nerede tutulduğunun belirtilmediğini yazdı.







Haberde, Kenya’da öğretmenlik yapan eşi Serriye Gülen’in, sosyal medyada paylaştığı bir videoda kocasının Mayıs ayı başlarında Nairobi’de kaybolduğunu söylediği aktarılırken, Anadolu Ajansı’nın Gülen’in iki yanında Türk bayrakları bulunan kelepçeli bir fotoğrafını yayınladığı duyuruldu.





“2 BİN 500’DEN FALZA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ”







Öte yandan haberde 15 Temmuz 2016’dan sonra Erdoğan’ın, Hizmet Hareketi ile bağlantılı olmakla suçlanan öğretmenler ve yargıçlar da dahil olmak üzere 100.000’den fazla kamu sektörü çalışanını görevden alarak veya açığa alarak devlet kurumlarında kapsamlı bir tasfiye gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Darbe girişiminde yer aldığı suçlamasıyla pek çok dava açıldığı ve mahkemelerin 2500’den fazla müebbet hapis cezası verdiği aktarıldı.





“KOSOVA’DA İÇİŞLERİ BAKANI VE İSTİHBARAT ŞEFİ GÖREVDEN ALINDI”







BBC haberinde 2018’de Kosova’da altı Türk vatandaşının tutuklanmasının ardından siyasi krizin patlak verdiğinin altı çizilirken sonuç olarak Kosova içişleri bakanı ve istihbarat şefi görevden alındığı belirtildi.