Türkiye’nin iadesini istediği Harun Tokak, İsveç medyasına konuştu: Eğer korkarsam Erdoğan kazanır

15 Temmuz sonrası ülkesini terk etmek zorunda kalan isimlerden biri olan yazar Harun Tokak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçmişte yaşadıklarından da söz etti: “İkimiz de İstanbul’da ayni semtte oturduk ve sürekli görüşürdük.”





Harun Tokak’ın Nyheter dygnet runt ve Sydsvsnkan gazetelerinde yer alan röportajı şöyle:

O, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın yakın arkadaşı iken simdi Erdoğan’ın terör listesinde bulunuyor. Nyheter dygnet runt ve Sydsvsnkan gazeteleri İşveç’te sürgün yaşayan Türk ile bir araya geldi. Tokak, Türkiye’nin NATO ve güvenlik politikası sebebi ile ateş hattında.

Türkiye, İsveç’in NATO’ya girme şartlarından biri olarak Tokak’ın iadesini talep ediyor. Tokak ise, “Eğer korkar isem Erdoğan kazanır, olmaz böyle bir şey” dedi.





Tokak’ın kızı evlendiği zaman iyi arkadaşı olan Erdoğan kızının nikâh şahidi idi. Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan terör suları iddiasıyla Tokak’ı zindana atmak istiyor.

Fotoğrafta gelin, damat ve üç tane kostümlü beyefendi sıralanmış durumda. En sağdaki beyefendi Türkiye’nin şuanki Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fotoğraf, gazeteci ve yazar Harun Tokak'ın kızının Erdoğan'ın nikah şahidi olarak seçildiği düğününden.





“ERDOĞAN’LA AYNI SEMTTE OTURDUK VE SÜREKLİ GÖRÜŞÜRDÜK”



"İkimiz de İstanbul’da ayni semtte oturduk ve sürekli görüşürdük. Çok iyi arkadaş idik uzunca bir süre" diyor Tokak ve gülüyor.

Bugün aralarındaki ilişki o kadar samimice değil. Erdoğan 2010'lu yıllarda Tokak'ın mensup olduğu dini hareket olan Gülen Hareketi'ni terörizm ile suçlamış ve bu ikili en son 2012'de beraber görüşmüşlerdi.

İlişkimiz yavaş yavaş bozulmaya başladı. Tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum ama ordudaki yozlaşmış liderlerin Erdoğan'ın Gülen'e ve dolayısıyla bana olan yaklaşımını değiştirmesine neden olduğunu düşünüyorum.





Harun Tokak ülkesinde gazeteci ve Erdoğan tarafından dini terör damgası yemiş grup olan Gülen Hareketi’nin önde gelen isimlerinden biri.

Harun Tokak dünyanın çeşitli yerlerini gezmiş diyalog kurmuş ve hep şu düşünceyi taşımıştır: Bütün dinler ve din mensupları biri birilerine sarılmalı ve diyalog içinde olmalıdırlar.

Erdoğan’ın gözünde hareket bir islami terör grubu olup, her yönü ile yok edilmelidir. Gülen hareketi ayni zamanda yüzlerce insanın öldürüldüğü 2016 darbe girişimi için suçlanıyor.

İnsan hakları örgütleri Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, Türkiye'de grup üyelerine yönelik sistematik bir zulüm var. Hükümetin, sözde terör tehditleriyle bağlantılı olarak Gülen destekçilerini tutukladığı, hapse attığı ve işkence yaptığı düzenli olarak bildiriliyor.

Ayrıca, hükümetin arkasında olduğundan şüphelenilen gruptan kişilerin gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğuna dair bilgiler de var.

Harun Tokak ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki dostluk kanlı bir düşmanlığa dönüştü. Erdoğan, Tokak'ı darbe girişiminin arkasındaki önde gelen terörist beyinlerden biri olmakla suçluyor.

Tokak, Türkiye'nin en büyük gazetelerinden Zaman'da çalıştı Zaman, Gülen Hareketi için önemli bir gazete olarak hizmet veriyordu. Tokak'a göre, gazete hükümet tarafından faaliyetlerini kapatması veya Türkiye’deki devlet yetkililere satması için baskı gördü.





Rejim, tüm bağımsız medya şirketlerini iktidara tehdit olarak görüyor. Harun Tokak, Erdoğan'ın bu nedenle özel medya kuruluşların hepsini temizlemeye çalıştığını ve böylece herkesin hükümetin mülkiyeti altında olduğunu söylüyor.

Çalıştığı gazetenin müdürü tutuklandığında Tokak, kendisine de bir şey olacağından endişelendi. 2018 yılında bu nedenle ülkeden kaçarak İsveç'e gitti. Burada siyasi zulüm nedeniyle sığınma hakkı verildi.

Bu yıl Harun Tokak, İsveç'in NATO'ya katılımını çevreleyen güvenlik politikası oyununda da merkezi bir piyon haline geldi. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine karşı vetosunun kaldırılmasının bir koşulu olarak Erdoğan, kendisinin ve Türkleri sürgün etmekle suçlanan bir dizi diğer teröristlerin Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.

Burada, bir Güney şehrinde kiralık bir dairede oturan Tokak, Gülen hareketine katılımını sürdürdü. Halen grubun önde gelen liderlerinden biri ve internette binlerce kişi tarafından takip ediliyor.





Harun Tokak'la ilişkilendirilme korkusu nedeniyle, Youtube kanallarına pek fazla Türk abone olmuyor. Ancak kliplerin çoğu on binlerce izleniyor ve takip ediliyor.

Videolar ve metinler aracılığıyla hayatın küçük ve büyük hayat içtimai ve dini hayat hakkında rehberlik ediyor. Ancak Erdoğan'ın gözünde tartışmalı olarak algılanan bazı siyasi içerikler de oluyor.

Çalışma odasındaki ahşap rafta, uzun bir sıra kitap sırtının üzerinde dalgalı harflerle adı yazılı. Harun Tokak, on tane kitabını yayınladı ve daha fazla kitap fikri yolda.





Kitaplarımda kurgu, tarih ve dini temaların bir karışımı ele alıyorum diyor Harun Tokak ve önden giden atlılar adli bir kitabın kapağını gösteriyor.

Nyheter dugnet runt ve sydsvenskan Tokak i ziyaret ettiğinde, masada Türkiye mutfağından bir tatlı, cay beyaz bir tabakta ikram ediliyordu. Harun Tokak sıcak çayını yudumladı.

Erdoğan'ın iade listesinde olmak nasıl hissettiriyor?

Harun Tokak soruya gülümseyerek;

- Listede olmam ve onun beni geri istemesi, muhtemelen benim önemli biri olduğumun bir kanıtıdır.





“ERDOĞAN, GÜLEN HAREKETİ’Nİ TAMAMEN BİTİRMEK İSTİYOR”



- Erdoğan ona karşı olan sürekli görülen ve duyulan her insanın pesinde. Bende onlardan biriyim. Sürekli medyada görünürüm ve aynı zamanda Gülen hareketinin liderlerinden biriyim ve Erdoğan, Gülen hareketini tamamen bitirmeyi hedeflediği için beni istiyor.

“İŞVEÇ HUKUKUNA GÜVENİYORUM”

Korkuyor musun?

- Hayır, İsveç makamlarına ve hukukuna güveniyorum. Bu ülkede işleyen bir hukuk sistemi var ve İsveç insan haklarını savunmasıyla bilinen bir ülke.





Harun Tokak, İsveç hükümetinin insan haklarına uygun hareket edeceğine güveniyor ve Erdoğan'ın kendisini Türkiye'ye gönderme talebine gerçekleşmeyeceğine inanıyor.

Bu, Harun Tokak'ın Türk hapishanesine gönderilmekle ilk kez tehdit edilişi değil. Hakkında iade davaları bulunduğu dört farklı ülkede mahkemelerce araştırıldı.

Her durumda, Türkiye'nin talepleri reddedildi. En sonuncusu Haziran 2022'de, NATO anlaşmasının imzalanmasından kısa bir süre önce, İsveç Yüksek Mahkemesi Türkiye'den iade talebini reddetti.

Mahkeme net bir mesaj verdi: Tokak, Türkiye'ye gönderilirse siyasi zulme, işkenceye ve diğer insanlık dışı muamelelere maruz kalma riskiyle karşı karşıyadır. Ayrıca, aleyhindeki suçlamaların hiçbir dayanağı yoktur. Bu nedenle talep reddedildi.

Birkaç hafta sonra NATO anlaşması imzalandığında, bunu Erdoğan'ın yine Harun Tokak'ın adının yer aldığı bir iade listesindeki herkesi istedi.

- Bu sefer farklı olursa ve İsveç Türkiye'nin talebini karşılamayı seçerse korkarım. Bunu düşünmemeye çalışıyorum. Ben korkarsam Erdoğan kazanır. Bu mümkün değil.

“AİLEM BENİMLE TEMASTAN DOLAYI ETKİLENDİ”

Yakınlarınız ve aileniz sizin terörist damganızdan etkileniyor mu?

- Kesinlikle evet, ailem benimle temastan dolayı birçok kez negative şekilde etkilendi. Oğlum bir süre önce karakolda pasaport başvurusunda bulundu ve Harun Tokak'ın oğlu olarak tanındı. Onu tutukladılar ve o hâlâ hapiste.

Ağabeyimin ve kızı da cezaevinde. En yakın akrabalarından bazıları ülkeden kaçarak Avrupa'ya sığındı.





Ben Allah'a inanıyorum, dolayısıyla adaletin eninde sonunda, hem bu dunyada hem ahirette ortaya çıkacağına da inanıyorum.









Ailenizin etkilenmesi nasıl bir duygu?

- Bana çok ağır geliyor, yıllar boyunca birçok endişe yaşadım.

Adeta hayattaki tüm zorluklarıyla saçlarının griye boyandığını göstermek istercesine, elini kafasındaki kısa saçların arasından gezdirip geriye doğru tarıyor.

- Ama bir şeye inanıyorsanız, o zaman yoldaki zorlukları da kabul etmelisiniz.





Ben Allah'a inanıyorum, dolayısıyla adaletin eninde sonunda, hem bu dunyada hem ahirette ortaya çıkacağına da inanıyorum.





Harun Tokak, Erdoğan'ın son aylardaki sert söyleminin, Türk seçmenler arasındaki desteğinin keskin bir şekilde düşmesinden kaynaklandığına inanıyor. Önümüzdeki yıl Türkiye'de genel seçimler yapılacak ve cumhurbaşkanı, çok stresli olup özellikle iktidar partisi için kamuoyunda dönüp duran zayıf rakamlarına vurgu yapıyor.

Harun Tokak, Erdoğan'ın iktidarda olduğu süre boyunca ülkenin büyük ekonomik sorunlar yaşadığını ve başka şeylere odaklanmak için cumhurbaşkanının olabildiğince güçlü devlet adamı ve güçlü görünmeye yatırım yaptığını söylüyor.

Erdoğan, taleplerine boyun eğen İsveç ve Finlandiya gibi saygın ülkeler olursa dikkatleri üstüne çektiğinde, kendisini dünyada güçlü bir lider olarak iddia edebilir. Bununla Türk halkının, Erdoğan'ın ekonomi politikasının yol açtığı yükselen enflasyonu, materyal kıtlığını ve olumsuz büyümeyi unutacağını umuyor.

İsveç Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ile NATO anlaşmasını imzaladığını gördüğünüzde ne düşündünüz?



- İsveç ve Finlandiya'nın orada olanlardan sonra Rusya'ya karşı kendilerini güvende hissetmek istediklerini tamamen anlıyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin taleplerini kabul etmeyi seçiyorlar. Erdoğan diktatör de olsa. Ayrıca herkesin güvenliği için İsveç'in NATO'ya katılmasını istiyorum ve destekliyorum.

Ama anlaşma masum insanların Türkiye'ye iade edilmesini sağlayacaksa buna değer mi?

- Bence Türkiye'nin istediğini elde etmesi imkansız. Birçok insan Avrupa da ve İsveç'te yasamayı seçiyor çünkü insan hakları ve demokrasi burada bir gerçek. Avrupa ülkeleri bile bu değerlere sahip çıkmıyorsa biz ne yapabiliriz ki? Ben İsveç hükümetine güveniyorum.

Gülen hareketi, 1980'lerde demokrasiyi ve dinler arası barışı savunan Müslüman bir hareket olarak kuruldu.

• İlahiyatçı ve vaiz Fethullah Gülen, 1999'da Türkiye'den ayrılana ülkedeki harekete önderlik etti. Ülkeden ayrılma sebebi yargılanma tehdidi ile karşı karşıya kalmasıydı.





• Gülen hareketi güçlü bir sosyal profile sahip. Gülen hareketi Türkiye’de ve dünyada yaptığı okullarla tanınmaktadır.

• Hareket bugün, gerçek bir bağlantısı olmayan ve Gülen'in kendisiyle doğrudan bağlantısı olmayan, ancak liderin fikirlerine olan inançla birleşmiş bireyler tarafından yönetilen küresel bir bireyler, şirketler, kuruluşlar, okullar, emlak şirketleri ve hayır kurumları ağından oluşmaktadır.





Bazen karizmatik bir liderin etrafında kurulmuş bir mezhep gibi dursa da ayni zamanda o kadar gevşek bir yapıya sahip ki, üyeleri hareketin farklı kollarını ve birbirlerinin varlığından haberdar olmayan bir mezhebe benzetilmiştir.

• Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar partisi AKP ve Gülen hareketi uzun süredir birbirlerini ortak olarak gördüler.

’• AKP bir yaşından küçükken iktidara geldi. Gülenciler arasında var olan geniş ağın yardımıyla AKP, düşük hükümet tecrübesine rağmen Türk toplumunun çeşitli kesimlerinde güçlü bir yer edinmeyi başardı.

• Bugün Gülen hareketi iktidar partisiyle bir çatışma yaşıyor ve üyeleri terörist olarak damgalanıyor.