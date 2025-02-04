Türkiye’nin insan hakları ihlalleri: Solidarity With OTHERS geçen haftanın raporunu yayınladı

Türkiye’de yaşanan hak ihlallerinin gözden kaçmaması, kayıt altına alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için çalışan Solidarity With OTHERS sosyal medya hesabından duyurduğu rapor şöyle;





KEYFİ GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR





Hafta boyunca savcılar en az 32 kişi hakkında Hizmet Hareketi'yle irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verdi. Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklama Çalışma Grubu (WGAD) tarafından Ekim 2020’de yayımlanan bir görüş belgesinde söz konusu grupla bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin geniş çaplı ve sistematik olarak hürriyetinden mahrum bırakılmasının insanlığa karşı suç teşkil edebileceği belirtildi. Derneğimiz 15 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen Hizmet Hareketi bağlantılı toplu gözaltı uygulamalarını detaylı bir veritabanı vasıtasıyla sistematik olarak kayda geçirmektedir.





31 Ocak: Türk Polisi, ByLock kullanmak, ankesörlü telefondan iletişim iddiası ve Bank Asya’da hesapları bulunmak gibi suçlamalarla darbe sonrası devam eden soruşturmalar kapsamında, aralarında sekiz eski hâkim ve savcının da bulunduğu 23 kişiyi Hizmet hareketiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.





ZORLA KAYBEDİLMELER









TOPLANTI VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ





29 Ocak: Siirt Belediyesi önünde DEM Parti Belediye Başkanı Sofya Alağaş’ın yerine kayyım atanmasını protesto eden üç kişi polis tarafından gözaltına alındı.





İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ





28 Ocak: N.K. isimli bir kadın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini eleştirdikten sonra Erdoğan’a ve ailesine hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.





29 Ocak: Gazeteci Şirin Payzın, Türk savcıların kendisi hakkında Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesi uyarınca “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla soruşturma başlattığını duyurdu.





29 Ocak: Eski AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın 2021 yılında rutin yol kontrolü sırasında polisle yaşadığı ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından kamuoyuna duyurulan tartışmayla ilgili haber ve sosyal medya paylaşımlarını içeren 361 haber bağlantısına erişim mahkeme kararıyla engellendi.

1 Şubat: RTÜK, gazeteci Barış Pehlivan ile mahkeme tarafından atanan bir bilirkişi arasındaki telefon görüşmesini yayınlayan Halk TV’ye 6112 sayılı Kanun kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle en üst sınırdan para cezası verirken, Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker özel hayatın gizliliğini ihlal ve adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs iddiasıyla gözaltına alındı.





1 Şubat: Akademisyen ve gazeteci Çiğdem Bayraktar Ör, cumhurbaşkanına ve bir kamu görevlisine hakaret içerdiği iddia edilen bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından İstanbul’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.





27 Ocak: İstanbul Savcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, muhalefet tarafından yönetilen belediyelere karşı açılan davalarda özel olarak seçilerek görevlendirildiği iddiasıyla bir bilirkişiyi eleştirmesinin ardından “yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yeni bir soruşturma başlattı.









KÜRT AZINLIK





DİĞER AZINLIKLAR





27 Ocak: Tokat T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mehmet Şirin Kaya’nın revir ve hastane sevkleri sırasında zorla ağız aramasına ve kelepçeli muayeneye maruz kaldığı bildirildi.





SINIR ÖTESİ KÖTÜ MUAMELE





Hafta boyunca, 2016-2018 yılları arasındaki olağanüstü hal döneminde görevinden ihraç edilen ve 6 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kaybolduğu ihbar edilen eski kamu çalışanı Yusuf Bilge Tunç’tan bir haber alınamadı. Tunç’un ortadan kaybolması 2016 yılından bu yana yaşanan ve Türk hükümetinin dahil olduğuna dair güçlü bulgular içeren bir dizi zorla kaybedilme vakasının son örneklerinden biri oldu.Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş’ın görevden alınmasının ardından Siirt Valiliği 29 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında 10 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını ve bu etkinliklere katılacak kişi ve araçların girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.Türkiye, mahkemenin dava yükünün yüzde 35,8’ine tekabül eden yaklaşık 21.600 derdest başvuru ile 2024 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde en fazla davası olan ülke olmaya devam ediyor.Hâlâ Tanığız Platformu, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Şubat’ta görülecek duruşma öncesinde dayanışma çağrısında bulunarak, sahte deliller ve adli usulsüzlüklerle gölgelenen 26 yıllık Mısır Çarşısı davasında dört kez beraat etmesine rağmen yeniden yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan sosyolog ve yazar Pınar Selek’e destek çağrısında bulundu.Türkiye İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’ı terör suçlamasıyla altı yıldan fazla hapis cezasına çarptırmasının ardından görevden alarak yerine kayyum atadı ve böylece Siirt, Mart 2024 seçimlerinden bu yana hükümet tarafından devralınan sekizinci DEM Parti belediyesi oldu.Türk makamları, Vakıflıköy Ermeni Kilisesi Vakfı’nın mülkiyet haklarını tanıyan Anayasa Mahkemesi kararına uymayı reddederek, yasal yetkiye rağmen iade talebini reddetti ve vakıf suç duyurusunda bulundu.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 18 Ocak’ta Türkiye destekli Suriye Ulusal Ordusu (SNA) tarafından Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt Kızılay ambulansına düzenlenen insansız hava aracı saldırısını, daha önce Tishreen Barajı’ndaki protestoculara düzenlenen ve en az altı kişinin ölümüne ve 16 kişinin yaralanmasına neden olan saldırının ardından, açık bir savaş suçu olarak kınadı.Yargıtay, Cemal Metin Avcı’nın 2020 yılında üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldürmekten aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak, Avcı’nın “canavarca hisle” hareket etmediğine ve “haksız tahrik” indirimiyle ceza alması gerektiğine hükmetti.