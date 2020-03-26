Türkiye’nin kullandığı Çin malı test kiti ile ilgili bomba iddia: Hassasiyeti sadece yüzde 30

Dünya çapında 478 binden fazla insanı hasta eden ve 21 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 kabusu devam ederken, İspanyol basınından bomba bir iddia geldi… Salgından en çok etkilenen ikinci Avrupa ülkesi olan İspanya’nın çok okunan gazetelerinden El Pais, 15 dakikada hastalığı tespit eden hızlı tanı kitinin tam randımanlı çalışmadığını yazdı.





İspanyol hükümetinin satın aldığı 15 dakikalık hızlı tanı kitinin hassasiyetinin yüzde 80’i geçmesi gerekirken, Çin markası Bioeasy’nin ürettiği test kitinde bu oranın yüzde 30 seviyelerinde olduğunu yazan El Pais muhabirleri Elena Sevillano ve Ana Alfageme, “Hükümet Çin’den alınan hızlı test kitinin denemesine başladı fakat ortaya çıkan sonuç pek tatmin edici değil. Bazı büyük hastanelerdeki laboratuvarlarda devam eden ilk sonuçlar cesaret kırıcıydı. Bu kitler, pozitif vakaları beklendiği gibi tanımıyor” yazdı.



