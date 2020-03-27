Türkiye’nin Libya’ya silah gönderdiğine ilişkin görüntüler BBC’de: Türkiye’nin hayalet gemileri

BBC World’de yayınlanan “Africa Eye (Afrika Gözü)” programında yayımlanan “Türkiye’nin Hayalet Gemileri” adlı çalışma 24 Ocak’ta Mersin Limanı’ndan kalkan Lübnan bandıralı ‘Bana’ adlı geminin iç savaşın sürdüğü Libya’ya zırhlı muharebe araçları, obüsler, hava savunma sistemleri ve toplar taşıdığını ortaya koydu.

Programda 24 Ocak’ta Mersin’den hareket eden Lübnan bandıralı ‘Bana’ adlı geminin yolculuğu ve akıbeti işlendi.

ANLAŞMADAN 5 GÜN SONRA

“BBC Africa Eye”, Türkiye’nin de katılımcılar arasında bulunduğu ve BM silah ambargosunun teyit edildiği 19 Ocak’ta Berlin’deki Libya Konferansı’dan sadece 5 gün sonra, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın altına imza koyduğu anlaşmayı bozduğunu belirtti.

BBC’de yayımlanan programa göre, ‘Bana’ adlı Lübnan bandıralı gemi 24 Ocak’ta sabat saat 6.00 sıralarında Mersin Limanın’dan hareket etti ve geminin beyan edilen varış limanı Tunus’un Gabes Limanı idi.

GEMİNİN TAKİP CİHAZI KAPATILDI

27 Ocak’ta Libya sahilinden 400 kilometre uzaklıkta geminin yerini bildiren takip cihazı (transponder) kapatıldı ve gemi radardan bir anda kayboldu.





Programda 3 adet geminin göründüğü 28 Ocak’ta Trablus’un doğusunda çekilmiş bir uydu fotoğrafı yayınlandı. BBC, fotoğrafta ortada görünen geminin boyutları ve renk şemasının ‘Bana” gemisine uyduğunu belirtti.









‘BANA’YA EŞLİK EDEN FIRKATEYNİ SADECE TÜRK DONANMASI KULLANIYOR

Programda 29 Ocak’ta Trablus’ta çekilmiş, ‘Bana” ile ona eşlik eden bir gemiyi gösteren başka bir fotoğraf da yayınlandı.





BBC, ‘Bana’ya eşlik eden geminin sadece Türk Donanması tarafından kullanılan G-Sınıfı bir fırkateyn olduğunu kaydetti.





Programda yer verilen Trablus limanında aynı gün çekilmiş bir uydu fotoğrafı da ‘Bana’yı açık bir şekilde gösteriyor.





‘BANA’NIN İÇİNDEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

30 Ocak’ta sosyal medyaya düşen bir görüntüde ise Bana’nın ne taşıdığına ilişkin görüntüler yer alıyor.





Bana’nın ambarında çekilen görüntülerde zırhlı muharebe araçları (ACV-15), toplar (GDF), kundağa motorlu obüsler (T-155) ve uçaksavar sistemleri (Korkut) görülüyor. Bu silah sistemlerinden T-155 ve Korkut’lar sadece Türkiye tarafından üretildiğini hatırlatmakta fayda var.





GEMİ AMBARINDAN ÇEKİLMİŞ’ ÖZEL’ GÖRÜNTÜLER

BBC, gemi ambarında çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerin geminin ismine ilişkin bir bilgi vermediğini belirtiyor. Ancak BBC’nin ele geçirdiği başka bir ‘özel’ görüntü ile daha önce sosyal medyada yayınlanan görüntülerin örtüştüğü ifade ediliyor.





BBC’nin yayınladığı özel görüntülerde ayrıca geminin köprü kısmından çekilmiş fotoğraflar da var. Bu fotoğraflarda G-Sınıfı Türk fırkateyni de hemen ‘Bana’nın yanında görülüyor.









Bana’nın köprü kısmında çekilen fotoğraflardaki pencere ve korkuluk yapısının da Bana’nın diğer fotoğrafları ile örtüştüğüne dikkat çekiliyor.





GEMİ MÜRETTEBATI İTİRAFÇI OLDU

BBC, daha önce İtalyan ve dünya basınına yansıyan tanık ifadelerine de yer verdi.





Bana gemisi, Trablus’tan ayrıldıktan 3 gün sonra İtalya’nın Cenova Limanı’na geçmişti. Gemi mürettebatı İtalya’da kaptan dahil sorgulanmış ve mürettebatttan birisinin itirafçı olduğu basına yansımıştı.





İtirafçı olan mürettebat, geminin silah taşımak için kullanıldığını İtalyan polisine anlatmıştı.









İTALYAN YETKİLİLER, GÖRÜNTÜLERİN GEMİNİN İÇİNDEN ÇEKİLDİĞİNİ İSPATLADI

BBC, mürettebatın itiraflarının ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerin, İtalyan yetkililerin çetikleri fotoğraflar ile de belgelendiğini belirtti.





İtalyan yetkililer, sosyal medyada yayınlanan ve silah sistemlerinin bulunduğu görüntülerin ‘Bana’ adlı geminin içinden çekildiğini de ispatlamış.





İtalyan yetkililer, sosyal medyada silah sistemlerini gösteren görüntülerde zeminde bir rampa üzerinde yer alan “benzersiz” bir hasar şeklinin, geminin içinde var olduğunu tespit etmiş.





MÜRETTEBATIN İTİRAFLARI

İtalyan yetkililer tarafından sorgulanan 5 denizciden biri, “Silahları yüklemek için Mersin’e gittik. Araçların sesini duyduk ve gemiye yüklenişini takip ettik” ifadelerini kullanmış.





Diğer bir denizci ise silahlar arasında tanklar, uçaksavarlı jeepler, ve patlayıcılar bulunduğunu ifade etmiş. Denizci, bu silahların 10 Türk askeri tarafından korunduğunu kaydetmiş.





TÜRK HÜKUMETİ CEVAP VERMEDİ

BBC’nin ulaştığı Türk hükumeti yetkilileri ise iddialara cevap vermemiş.





BBC, Libya’ya silah gönderen tek ülkenin Türkiye olmadığını ancak bu silah sevkiyatının Libya’ya uygulanan BM silah ambargosunun en açık bir şekilde ihlal edildiğini gösteren görüntüler olduğunu vurguladı.





GUTERRES: ANLAŞMANIN MÜREKKEBİ KURUMADAN…

BBC, olaydan hemen bir hafta sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in isim vermeden bazı üye ülkeleri kınadığını hatırlattı.





Guterres, 4 Şubat’ta yaptığı açıklamada, “Bu arada Güvenlik Konseyi kararlarına (anlaşmanın) mürekkebi kurumadan dahi saygı gösterilmiyor” ifadelerini kullanmıştı.





LİBYA İÇ SAVAŞI VE TARAFLAR

Libya’da iç savaş 9. yılına girdi. Libya’da 2 ana grup ülkede kontrolü sağlamak için çarpışıyor.





Libya’nın batısında Birleşmiş Milletler (BM) destekli Ulusal Mutabakat Hükumeti bulunuyor ve başkent Trablus’u kontrol ediyor.









Ülkenin geri kalan kısmı ise Libya Ulusal Ordusu tarafından kontrol ediliyor. Ancak ülkede sadece bu 2 grup yok. Ülkede nüfuz mücadelesi veren 6 yabancı ülke de Libya’daki iç savaşa silah, para ve savaşçı gönderiyor.





Rusya, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Libya Ulusal Ordusu’nu destekliyor.





Türkiye ve Katar ise Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükumeti’ne destek veriyor.





BERLİN KONFERANSI VE SİLAH AMBARGOSU

Libya’daki iç savaşı sona erdirmek için, ülkedeki iç savaşta etkin olan ülkelerin temsilcileri 19 Ocak’ta Berlin’de bir araya geldi. Katılımcılar arasında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyordu.





Başkanlığını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yaptığı toplantıda, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bütün ülkeler Libya’ya silah göndermeme konusunda anlaştı.





Guterres, toplantı sounda yaptığı açıklamada, “Bugün, bütün katılımcılar Libya’nın iç işlerine karışmama ve silahlı çatışmalara kaçınma konusunda taahhütte bulundular” ifadelerini kullanmıştı.