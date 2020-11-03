‘Türkiye’nin siyasetine karşı Avrupa’yı koruyoruz’

Türkiye’nin Libya’da Sarrac hükümetiyle imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma muhtırası anlaşmasına tepki gösteren Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, "Ankara’nın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac ile yasadışı nitelikteki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını imzalayarak Yunan Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne (MEB) ve kıta sahanlığına itiraz etme ve el koyma girişimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki revizyoncu siyasetinin bir örneğini teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.







Ankara’nın Libya ile yaptığı anlaşmanın “uluslararası hukuka aykırı” olduğunu söyleyen Floros, “Bu anlaşma egemenlik haklarımızı ihlal etmektedir ve bölgede barış ve istikrarı ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. Baskı, tehdit, sindirme, provokasyon ve askeri manipülasyon gibi diğer şeylerin hiçbiri Avrupa tarafından kabul edilemez” dedi.





Oruç Reis gemisinin yeniden Doğu Akdeniz’de görevlendirilmesine ilişkin Ankara’yı NATO’nun çabalarını hiçe saymakla suçlayan Floras, "Sismik araştırma gemisine Türk donanmasının savaş gemilerinin eşlik etmesi, NATO'nun askeri çatışmayı önleme ve risklerle kazaları azaltmaya yönelik tüm çabalarına rağmen, Ankara'nın meseleyi askerileştirme iradesine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.





“Hem egemenlik haklarını hem de AB'nin çıkarlarını koruyan Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz'de istikrarın temel direklerinden biri olduğunu” belirten Yunan Genelkurmay Başkanı Floros şöyle devam etti:





"Bu, açık dille ve yüksek sesle belirtilmesi gereken bir nokta. Sadece Yunanistan'ın değil, Avrupa'nın da sınırlarını ve çıkarlarını koruyoruz."