Türkiye’nin Suriye’de askeri operasyonuna Rusya’dan tepki!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Astana formatındaki 22. Suriye toplantısının ardından açıklama yapan Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye’nin Suriye’de yeni bir askeri operasyon gerçekleştirmesinin Moskova tarafından kabul edilemez olduğunu ifade etti.





Lavrentyev, RİA Novosti'ye verdiği demeçte, Türkiye’nin Suriye’deki yeni harekat ihtimaline dair “Biz bunu kabul etmiyoruz, defaatle belirttik. Türk tarafının bu adımlardan kaçınacağını umuyoruz, zira harekat Suriye’de olumsuz sonuçlara yol açabilir” dedi.





Türkiye’nin operasyonu bütün Ortadoğu’yu etkiler





Rus diplomat, böyle bir operasyonun Suriye’deki çatışma dinamiklerini daha da karmaşık hale getirebileceğini ve özellikle İdlib’deki gerilim azaltma bölgesinde faaliyet gösteren Hayat Tahrir eş-Şam gibi grupların bundan faydalanabileceğine dikkat çekti.





Ayrıca, Gazze ve Lübnan-İsrail sınırındaki çözümsüz krizlerle mevcut durumda olası bir operasyonun bölgedeki istikrarı olumsuz etkileyebileceğini belirtti.





Lavrentyev ayrıca, ABD’de yeni başlayan Trump döneminde, Rusya’nın Washington ile Suriye konusunda yeniden temas kurmaya açık olduğunu belirtti.





Bu kapsamda, yeni ABD yönetiminin teklifleri doğrultusunda Moskova’nın görüşmelere hazır olduğunu ifade etti.





Bu açıklamalar, Moskova’nın bölgedeki durumu kontrol altında tutma çabasının bir göstergesi olarak yorumlanırken, Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda potansiyel bir gerginliğin sinyallerini veriyor





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise Anıtkabir’deki 10 Kasım törenlerinde, Türkiye’nin sınır ötesindeki güvenli bölgeleri tamamlama niyetinde olduğuna dair mesajlar vermesi dikkat çekmişti.