Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’nin yarısı olağanüstü kuraklık yaşıyor /13 Temmuz 2021 21:17

Türkiye’nin yarısı olağanüstü kuraklık yaşıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni kuraklık haritalarını yayınladı.Standart Yağış Modeli’ne göre yapılan ve Nisan-Haziran dönemini kapsayan haritada Türkiye’nin neredeyse yarısı, en büyük kuraklık seviyesi olan olağanüstü kuraklık kategorisinde yer aldı.

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Haritada Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu olağanüstü kuraklık yaşayan bölgeler olarak görülüyor.Standart Yağış Modeli, belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde ediliyor.MGM Normalin Yüzdeki Endeksi’ni kullanarak başka bir kuraklık haritası daha yayınladı.

Sadece Haziran ayını kapsayan haritada da benzer bir tablo ortaya çıktı.Ülkenin doğusu ve güneyinde Haziran ayında düşen yağışın normal yağışın yüzde 55’inden daha az olduğu görülüyor.İlk haritada hafif kuraklık yaşadığı gösterilen Mersin'de de şiddetli kuraklık olduğu dikkat çekti.
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