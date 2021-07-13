Türkiye’nin yarısı olağanüstü kuraklık yaşıyor

Haritada Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu olağanüstü kuraklık yaşayan bölgeler olarak görülüyor.Standart Yağış Modeli, belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde ediliyor.MGM Normalin Yüzdeki Endeksi’ni kullanarak başka bir kuraklık haritası daha yayınladı.





Sadece Haziran ayını kapsayan haritada da benzer bir tablo ortaya çıktı.Ülkenin doğusu ve güneyinde Haziran ayında düşen yağışın normal yağışın yüzde 55’inden daha az olduğu görülüyor.İlk haritada hafif kuraklık yaşadığı gösterilen Mersin'de de şiddetli kuraklık olduğu dikkat çekti.