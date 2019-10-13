Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’nin yüz nakli ile tanıdığı Recep Sert, silahlı saldırıdan tutuklandı /13 Ekim 2019 12:40

Türkiye’nin yüz nakli ile tanıdığı Recep Sert, silahlı saldırıdan tutuklandı

Türkiye’nin gerçekleştirdiği 5’inci yüz nakli ile tanınan Recep Sert, eşiyle birlikte Bilecik’te bir işyerine silahlı saldırı düzenlemekten tutuklandı.

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Bilecik’te Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerindeki çiğ köfteci dükkânına saat 02.20 sıralarında 3 el ateş edildi. Yaralananın olmadığı saldırıda kurşunlar, dükkân ile park halindeki araçlara isabet etti. Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, çiğ köfteci İrfan Demir’in kentteki 4 işyerini, Mehmet Cömert isimli kişiden devraldığını ancak ikili arasında anlaşmazlık yaşandığını belirledi.

Dükkan ve çevresindeki güvenlik kameralarında inceleme yapan polis, görüntülerden silahı Mehmet Cömert’e yakınlığı olan Türkiye’nin 5. yüz naklinin gerçekleştirildiği Recep Sert’in ateşlediğini belirledi.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI
Şüpheli Recep Sert, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki evinde olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Polis, olayla bağlantıları olduğu tespit edilen eşi Esma Sert ile akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert’i de yakaladı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadeleri alınan Recep Sert ve eşi ile diğer 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Recep Sert’in beraberindeki Samet Sert ile birlikte kiraladıkları araçla Bilecik’e gelip, saldırıyı düzenlediği ardından da aynı araçla yaşadığı Bursa’ya döndüğü belirlendi.

Adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Recep Sert ve diğer 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.
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