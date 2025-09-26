Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye nükleer enerjide rotayı Rusya'dan ABD'ye mi çeviriyor? /26 Eylül 2025 06:56

Türkiye nükleer enerjide rotayı Rusya'dan ABD'ye mi çeviriyor?

Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye ile ABD arasında ‘nükleer’ anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandığını duyurdu. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından şu bilgileri aktardı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık.

Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık.

Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum.”
