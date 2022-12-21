Türkiye, nükleer reaktör almak için ABD ile görüşüyor

ABD’li finans ajansı Bloomberg, Türkiye’de hükümet ve özel sektörün küçük nükleer reaktörlerin satın alımı için ABD ile görüşmelerde bulunduğunu iddia etti. Nükleer görüşmelerinin kömüre bağımlılığı azaltma hedefi kapmasında yapıldığı belirtildi.







ABD Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Nükleer Enerji Danışmanı Justin Friedman Bloomberg'e yaptığı açıklamada “Kömür yakıtlı termik santrallerin ikamesi olarak nükleere ciddi bir ilgi var” dedi.





NÜKLEERLE ÜRETİM ARTACAK

Friedman, Türkiye’nin 2050 yılına kadar nükleerden 20 gigawatt elektrik üretme hedefine atıfta bulunarak, SMR olarak bilinen 35 kadar küçük modüler reaktörün satın alımı için yeterli alan bulunduğunu belirtti.





Friedman, “Şimdi soru, işletmeler arası işbirliğinin kapısını açmak için hükümetler arası birlikte nasıl çalışacağımızdır” dedi. Enerji Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.





ABD’li SMR üreticileri arasında NuScale Power ve Bill Gates destekli TerraPower bulunuyor. SMR’ler geleneksel reaktörlerin ortalama onda biri büyüklüğünde elektrik üretiyor. Bu ölçekte bir alımın milyarlarca dolarlık bir yatırımı gerektirdiği belirtilirken nasıl finanse edileceği ise belirsiz.





RUSYA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

ABD ile reaktör görüşmeleri ise Rus kamu nükleer enerji şirketi Rosatom'un Akkuyu nükleer santralini tamamlamak üzere olduğu bir döneme denk geldi. Hükümet Sinop'ta ikinci bir nükleer santral için de Rosatom'la görüşüyor.





Enerji bakanlığına göre Türkiye’de 68 kömürle çalışan elektrik santrali bulunuyor. Bu santraller geçen yıl elektrik ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşıladı. Türkiye, 2053 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor.







