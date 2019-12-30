Türkiye o listede dünya devi

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu da bu konuda Türkiye’nin adeta dünyanın çöplüğü haline geldiğine dikkat çekiyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Ocak'tan itibaren plastik poşetlerin kullanım oranlarında yüzde 77.27 azalma yaşandığına yönelik açıklama yapıldığını belirten Muratoğlu, “Şimdi resmin arkasını çevirelim. Midesi sağlam olanlarla devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2009 yılında 7.169 ton olan plastik çöp ithalatı, 2019 yılı ekim ayı itibarıyla yıllık olarak 524.580 tona çıktı. Son 10 yılda plastik ithalatı yüzde 7217 oranında artarak Türkiye dünyanın plastik çöplüğüne döndü. Kullanımı 150 bin ton azaltmışız, el alemin kullandığı çöpün 524 bin tonunu Türkiye'ye taşımışız” diyor.





“Atık plastikler hangi işlemlerden geçiriliyor? Geri kazanımda nerelerde kullanılıyor?” sorularını yönelten Muratoğlu, “Kamuoyundan gizleniyor.





İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra Irak, Tunus, Tayland gibi ülkelerden bile plastik çöp ithal ediyoruz. Peki, bunları ne yapıyoruz? Uluslararası Science Dergisi'nde yayımlanan araştırmaya göre, Türkiye plastik atıkları geri dönüştürme konusunda en başarısız ilk 20 ülke arasında OECD verileri Türkiye'nin çöpünün sadece yüzde 1'ini geri dönüşüme yolladığını, gerisini ise katı atık sahasına gönderdiğini söylüyor” ifadelerini kullanıyor.





Türkiye İstatistik Kurumu'na göre bütün çöplerin sadece yüzde 10'unun geri dönüşüme gönderildiğini belirten Muratoğlu, “Bunların çoğunu kağıt ve türevleri oluşturuyor. Peki, Türkiye nasıl dünya devi oldu çöpte? Çin, İngiltere'den plastik çöp alımını yasakladı. İngiltere bu plastik çöpleri bir yere kakalayacaktı. Her alanda dünya liderliğine oynayan güzel ülkem bu açığı kapadı” diyor.





Plastik çöp almada birinci ülkenin Malezya olduğunu söyleyen Muratoğlu, gelen tepkiler üzerine Malezya hükümetinin yurtdışından plastik çöp alımını sınırlamaya yönelik bir çalışma yürüttüğünü aktarıyor.





Muratoğlu şöyle devam ediyor:





“Malezya’da üç yıl içinde çöp alımının tamamen bitirilmesi hedefleniyor.





Türkiye'yi dünya devi yapacaklarını ilan etmişlerdi. Ne yalan söyleyeyim “çöp alma” konusunda olacağı hiç aklıma gelmemişti.”