Türkiye, OECD’de işsizliğin en yüksek olduğu üç ülkeden biri

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üye 30 ülke arasında işsizlik oranlarının en yüksek olduğu ülke İspanya oldu. En son Mart ayının verilerinin yer aldığı raporda, OECD ortalaması ise yüzde 6.7 olarak açıklandı. OECD’nin verilerine göre, listenin ilk 10 sırasında 7 tane Avrupa Birliği (AB) ülkesinin olması ise dikkat çekti. Koronavirüs pandemisinin de etkilediği işsizlik rakamları bazı ülkelerde yükselmeye devam ediyor.







OECD ve AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) ortak verilerine göre, işsizlik oranının hem Avrupa’da hem de OECD ülkeleri arasında en yüksek olduğu ülke İspanya oldu. Eurostat’ın Mart 2021 raporuna göre, İspanya’da resmi işsizlik oranı yüzde 15.3’e yükseldi. Bu alanda OECD ortalamasını neredeyse 2’ye katlayan İspanya, zirvede yer alıyor. OECD ülkeleri arasında işsizlik oranlarının en yüksek olduğu bir diğer ülke ise Kolombiya oldu. Güney Amerika ülkesinde Mart ayındaki resmi işsizlik oranı yüzde 14.3 olarak açıklandı. Bu alanda listesinin üçüncü sırasında ise Türkiye yer alıyor. Henüz Mart ayı verilerinin açıklanmadığı Türkiye, Şubat ayı resmi işsizlik rakamlarına göre listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Asgari ücretin Euro bazında en düşük olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye’de işsizlik yüzde 13.4 olarak açıklandı. Dikkat çeken bir başka detay ise, listenin ilk 10 sırasında 7 AB üyesi ülkenin yer alması oldu. Sırasıyla, İtalya, İsveç, Litvanya, Letonya, Fransa ve Slovakya, işsizlik oranlarının en yüksek olduğu diğer AB ülkeleri oldu. OECD üyesi ülkeler arasında işsizlik oranlarının en yüksek olduğu diğer ülkeler ise şu şekilde: İtalya (yüzde 10.1), İsveç (yüzde 9.5), Litvanya (yüzde 8.9), Letonya (yüzde 8.7) ve Fransa (yüzde 7.9).







İşsizlik oranlarının OECD üyesi ülkeler arasında en düşük olduğu ülke ise Japonya oldu. Asya’nın dev ülkelerinden Japonya’da Mart ayında gerçekleşen işsizlik yüzde 2.9 olarak açıklandı. Bu alanda Japonya’nın ardından AB ülkesi Polonya geliyor. AB’nin en hızlı gelişen ülkeleri arasında gösterilen Polonya’da işsizlik oranı yüzde 3.1 olarak gerçekleşti. AB’de işsizlik oranlarının en düşük olduğu ülke olan Polonya, bu alanda liderliği Çekya’dan aldı. OECD üyesi ülkeler arasında işsizlik oranlarının en düşük olduğu bir diğer ülke ise Çekya ve Hollanda oldu. Mart ayında işsizlik oranları Çekya’da yüzde 3.2, Hollanda’da ise yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. OECD ülkeleri arasında işsizlik oranlarının en düşük olduğu diğer ülkeler ise şu şekilde: Güney Kore (yüzde 3.9), Macaristan (yüzde yüzde 3.9), Meksika (yüzde 4.3) ve Almanya (yüzde 4.5).







EURO BAZINDA ASGARİ ÜCRETİN EN DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKELERDEN BİRİSİ DE TÜRKİYE







İşçilere bir çalışma günü karşılığında gıda, konut, giyim, sağlık, kültür, ulaşım gibi ihtiyaçlarının dönemin fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret olan asgari ücretin, Avrupa’da Euro bazında en düşük olduğu ülkelerden birisi de Türkiye. Asgari ücret, neredeyse her yıl çalışanların ihtiyaçlarını karşılamadığı için tartışma konusu oluyor. Avrupa’da asgari ücretin Euro bazında en düşük olduğu ülke Arnavutluk olurken, Türkiye sondan beşinci sırada yer alıyor. Avrupa’da asgari ücretin en yüksek olduğu ülke ise Lüksemburg oldu. Avrupa’nın küçük ülkesinde asgari ücret 2021 yılında 2 bin 142 euro olarak ödeniyor