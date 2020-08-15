Türkiye ‘olağanüstü hal’ için 500 bin ton buğday ithal edecek

AKP Hükumeti tarım ürünü ithalatına devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububatta spekülatif kaynaklı fiyat artışlarının gıda enflasyonunu tetikleyici etkilerini önlemek ve hububatta fiyat stokçuluğunun önüne geçmek amacıyla 500 bin ton buğday ithal edecek.





OLAĞANÜSTÜ HAL STOKLARI OLUŞTURULACAK

TMO, piyasa düzenleme görevi kapsamında spekülatif kaynaklı yaşanabilecek fiyat artışlarının gıda enflasyonunu tetikleyici etkilerini önlemek, olağanüstü hal stoklarını oluşturmak, yurt içi alımlarla belirli bir seviyede kalan buğday ve arpa stoklarının ithalat yoluyla takviye etmek amacıyla 500 bin ton buğday ve 60 bin arpa ithalatı için ihaleye çıkacak. İhale 25 Ağustos’ta yapılacak.