"Türkiye, olası nükleer bir felakete hazır mı?"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, birçok Avrupa ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle olası bir nükleer sızıntı için iyot tableti stokladığını, vatandaşına dağıttığını belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Türkiye, olası nükleer bir felakete hazır mıdır?” diye sordu.CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Rusya-Ukrayna arsında savaş sürerken olası bir nükleer felakete karşı Türkiye’nin hazırlıklarını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, “Nükleer bir kazada veya patlamada radyoaktif iyot havaya yayılmakta, teneffüs edildiğinde ya da yiyecek ve içecekler aracılığıyla alındığında radyoaktif iyot tiroit bezlerine yerleşmektedir. İyot tabletleri ise tiroit bezini radyoaktif iyotlara karşı korumakta ve tiroit kanseri riskini önlemektedir” dedi.