Samanyolu Haber /Gündem / "Türkiye, olası nükleer bir felakete hazır mı?" /13 Ekim 2022 21:51

"Türkiye, olası nükleer bir felakete hazır mı?"

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta 'nükleer' silah kullanımı ifade edilmeye başlanırken, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da Türkiye'nin olası bir nükleer felakete karşı hazır olup olmadığını sordu.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, birçok Avrupa ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle olası bir nükleer sızıntı için iyot tableti stokladığını, vatandaşına dağıttığını belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Türkiye, olası nükleer bir felakete hazır mıdır?” diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Rusya-Ukrayna arsında savaş sürerken olası bir nükleer felakete karşı Türkiye’nin hazırlıklarını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, “Nükleer bir kazada veya patlamada radyoaktif iyot havaya yayılmakta, teneffüs edildiğinde ya da yiyecek ve içecekler aracılığıyla alındığında radyoaktif iyot tiroit bezlerine yerleşmektedir. İyot tabletleri ise tiroit bezini radyoaktif iyotlara karşı korumakta ve tiroit kanseri riskini önlemektedir” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Türkiye, olası nükleer bir felakete hazır mı?" Sonraki Haber >>

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Beş adet portatif tuvalet için kurdele kesip açılış yaptılar

Vatandaş "Erdoğan'a oy yok" dedi

Vatandaş

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

AKP'li Metin Külünk'ten ilginç dolar çözümü

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

Azerbaycan’da 36 gün önce ortadan kaybolan Uğur Demirok’u MİT kaçırmış!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

'İstifa edecek' denen Süleyman Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı!

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

TBMM kürsüsünde çekiçle cep telefonunu parçaladı

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:58:40