Türkiye organize suç endeksinde 10'uncu sırada: 'Siyaset çevresinde kümeleniyorlar!'

Cenevre merkezli Global Initiative Against Transnational Organized Crime tarafından yayımlanan 2025 Küresel Organize Suç Endeksi Raporu, Türkiye’nin 193 ülke arasında 10. sırada yer aldığını ortaya koydu. Rapora göre Türkiye, organize suç yoğunluğu açısından Asya’da 3’üncü, Avrupa ülkelerinin ise önünde bulunuyor.





SIRA ÜLKE PUAN

1 Myanmar 8.08





2 Kolombiya 7.82





3 Meksika 7.68





4 Ekvador 7.48





5 Paraguay 7.48





6 Kongo 7.47





7 Güney Afrika 7.43





8 Nijerya 7.32





9 Lübnan 7.30





10 Türkiye 7.20





Karar gazetesinin aktardığına göre, raporda Türkiye’deki suç ağlarının siyasal ve ekonomik güç odaklarının çevresinde kümelendiği, buna karşın devletin yürüttüğü yoğun mücadelenin “suçu kontrol altına almakta yetersiz kaldığı” tespiti yapıldı. Yargı ile yürütme arasındaki çekişmenin, kurumsal suçla mücadele kapasitesini zayıflattığına dikkat çekildi.





ADALET SİSTEMİNE OLAN GÜVEN SARSILDI

Rapor, ayrıca siyasi baskılar, keyfi tutuklamalar ve çelişkili yargı kararları nedeniyle adalet sistemine olan güvenin ciddi biçimde sarsıldığını belirtti. Suç ekonomilerini büyüten temel nedenler arasında ise yüksek enflasyon, döviz dalgalanmaları ve işsizlik gösterildi.





SİYASİ BAĞLANTILAR SAYESİNDE DOKUNULMAZLIK

Raporda, Türkiye’deki organize suç faaliyetlerinin yalnızca uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığıyla sınırlı kalmadığı; eğlence sektörü, özel güvenlik şirketleri ve terör örgütleriyle kurulan finansal iş birlikleri üzerinden de gelir sağlandığı belirtildi. Ayrıca vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve kamu kaynaklarının zimmete geçirilmesi gibi ekonomik suçların öne çıktığına da işaret edildi.





Suç aktörlerinin siyasi bağlantılar sayesinde dokunulmazlık kazandığı, bu durumun ise cezasızlık kültürünü derinleştirerek hesap verebilirliği zayıflattığı ifade edildi.