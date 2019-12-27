Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, ÖSO'yu Libya'ya gönderiyor /27 Aralık 2019 23:25

Türkiye, ÖSO'yu Libya'ya gönderiyor

Libya'nın Türkiye'den resmen asker göndermesini talep etmesinin ardından, Ankara, Kuzey Suriye harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) saflarında YPG'ye karşı savaşan Sultan Murat Tugayları'nı Libya'ya gönderecek.

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Libya'da devam eden iç savaşta, Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da tanınan Trablus hükümetini desteklerken; Rusya, ABD, Fransa ve Mısır ise Halife Hafter güçlerini destekliyor.

Trablus hükümetinin daveti üzerine, Türkiye'nin bu ülkeye göndermeye hazırlandığı güçler, K. Suriye operasyonunda da savaşan İslamcı militanlardan oluşuyor.

Türkiye, Sultan Murat Tugayları'nı Libya'ya gönderiyor

Artıgerçek'de yer alan habere göre, Libyalı bir yetkili, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, General Hafter güçlerinin Trablus'ta ilerlemesi karşısında Türkiye'nin asker gönderme isteğini kabul ettiklerini söyledi.

Türkiyeli bir yetkili ise, Libya'ya gönderilecek güçler arasında Sultan Murat Tugayı'nın da bulunduğunu kaydetti.

Habere göre, Ankara ile yakın bağları olan Feylak el Şam üyelerinin de Libya güçleriyle önceki ortaklıkları nedeniyle silahlı örgütlere liderlik etmeleri bekleniyor.

Middle East Eye'dan aktarılan haberde, "Suriye Geçici Hükümeti" ise Libya'ya herhangi bir birlik göndermeyi reddetti. Yapılan açılamada, "Kuvvetlerimizi ve askeri oluşumlarımızı Libya'ya göndermeyi kategorik olarak reddediyoruz ve Suriye Ulusal Ordusu'ndaki önceliğimiz, Suriye halkımızı rejimin milislerinden ve Rus ve İran taraftarlarından korumaktır" ifadeleri dikkat çekti.
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