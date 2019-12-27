Türkiye, ÖSO'yu Libya'ya gönderiyor

Libya'da devam eden iç savaşta, Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da tanınan Trablus hükümetini desteklerken; Rusya, ABD, Fransa ve Mısır ise Halife Hafter güçlerini destekliyor.







Trablus hükümetinin daveti üzerine, Türkiye'nin bu ülkeye göndermeye hazırlandığı güçler, K. Suriye operasyonunda da savaşan İslamcı militanlardan oluşuyor.





Türkiye, Sultan Murat Tugayları'nı Libya'ya gönderiyor





Artıgerçek'de yer alan habere göre, Libyalı bir yetkili, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, General Hafter güçlerinin Trablus'ta ilerlemesi karşısında Türkiye'nin asker gönderme isteğini kabul ettiklerini söyledi.





Türkiyeli bir yetkili ise, Libya'ya gönderilecek güçler arasında Sultan Murat Tugayı'nın da bulunduğunu kaydetti.





Habere göre, Ankara ile yakın bağları olan Feylak el Şam üyelerinin de Libya güçleriyle önceki ortaklıkları nedeniyle silahlı örgütlere liderlik etmeleri bekleniyor.





Middle East Eye'dan aktarılan haberde, "Suriye Geçici Hükümeti" ise Libya'ya herhangi bir birlik göndermeyi reddetti. Yapılan açılamada, "Kuvvetlerimizi ve askeri oluşumlarımızı Libya'ya göndermeyi kategorik olarak reddediyoruz ve Suriye Ulusal Ordusu'ndaki önceliğimiz, Suriye halkımızı rejimin milislerinden ve Rus ve İran taraftarlarından korumaktır" ifadeleri dikkat çekti.