Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan ortak televizyon kanalı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Pakistan Enformasyon Bakanı Çaudri Favad Hüseyin; Türkiye, Malezya ve Pakistan'ın medya işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak bir televizyon kanalı kuracağını açıkladı. Pakistan Enformasyon Bakanı Çaudri Favad Hüseyin; Türkiye, Malezya ve Pakistan'ın medya işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak bir televizyon kanalı kuracağını açıkladı.





Pakistan Enformasyon Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, başkent İslâmabad'da düzenlediği basın toplantısında; Pakistan, Malezya ve diğer Müslüman ülkelerde aşırıcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.





Hüseyin; Malezya, Türkiye ve Pakistan’ın medya işbirliğini güçlendirmek anmacıyla ortak bir televizyon kuracağını duyurdu.





Bakan, konuya ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı.





2019 yılında Pakistan Başbakanı duyurmuştu





Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han, 2019'un eylül ayında 'İslâmofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve İslâm dini hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek' için 3 ülkenin birlikte İngilizce yayın yapan kanal kuracağını açıklamıştı.





Pakistan ile Türkiye arasında da Selahaddin Eyyübi ve Abdurrahman Peşaveri'nin hayatını konu alacak ortak dizi çalışmaları başlatılmıştı.





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