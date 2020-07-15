Türkiye pandemi döneminde kayyum, gözaltı ve işkencede 90’lı yıllara döndü

Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgın dönemini kapsayan, ‘Salgın Döneminde Kürt Düşmanlığı’ adlı bir rapor hazırladı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede ile HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu tarafından açıklanan raporda, “kayyum, gözaltı ve işkence vakalarında artış gözlemlendiği” kaydedildi.





HALKA VE PARTİLERE BÜYÜK BASKI

Kürt seçmene hitap eden partilere ve Kürt halkına yönelik saldırıların arttığının ifade edildiği raporda, halkın sağlık, eğitim ve tarım olmak üzere birçok alanda büyük baskılara ve ötekileştirici uygulamalara maruz kaldığı belirtildi.





14 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

Raporun açıklandığı HDP Genel Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Kerestecioğlu, salgının başlangıcıyla HDP belediyelerinin tedbirler açısından hızlıca harekete geçtiğini fakat iktidarın hedefi olmaktan kurtulamadıklarını ifade etti. Rapora göre pandemi döneminde 14 HDP belediyesine kayyum atandı.





HÜKUMET PANDEMİ TEDBİRLERİNİ DE ENGELLEDİ

Kerestecioğlu, AKP iktidarına yakın basın organlarının, pandemi sürecinde HDP’nin başlattığı ‘Kardeş Aile Kampanyası’ projesini hedef gösterdiği ve hükumetinde projeyi engellemeye çalıştığını vurguladı.





PANDEMİDE 84 İŞKENCE VAKASI KAYDEDİLDİ

Raporda öne çıkan veriler şöyle, ”Salgının en yoğun yaşandığı 3,5 ayda en az 84 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. 387 kişi gözaltına alındı, 93 kişi tutuklandı. HPG’Li Agit İpek’in cenazesi Adli Tıp’tan ailesine kargo ile gönderildi. Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin mezarlıkları parçalandı, en az 13 mezarlık defalarca tahrip edildi, 282 cenazenin kaldırıma gömüldüğü ortaya çıktı. Cezaevlerinde maske, sıcak su, gıda, hijyen malzemelerine ulaşılamadı, başta politik mapuslar olmak üzere yüzbinlerce mahpus cezaevlerinde ölüme terk edildi.





70 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

En az 70 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kürt ve göçmen kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanması pandemi döneminde çok daha zorlaştı. 3 ayda gönderilen 93 fezlekenin 84’ü HDP’li milletvekilleri için hazırlandı.

90’lı yıllarda uygulanan politikalar iktidar tarafından tekrar edildi. Federe Kürdistan Bölgesi’nde sivillerin yerleşim yerleri bombalandı, sadece 10 günde 9 sivil hayatını kaybetti. Engelliler, mülteciler, anadili Türkçe olmayanlar uzaktan eğitime erişim sorunu yaşadı. Diyarbakır’da EBA’ya giriş yapan öğrencilerin oranı yüzde 20’yi geçmedi. 6 çocuk/genç Kürt illerinde ya da Kürt kimliği nedeniyle hayatını kaybetti.