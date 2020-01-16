Türkiye, 'Para ve vatandaşlık karşılığında Libya'ya Suriyeli savaşçı gönderiyor' iddiasını yalanladı









CNNTürk'te katıldığı bir programda konuşan Çavuşoğlu, SMO askerlerinin Libya'da para ve Türk vatandaşlığı karşılığında savaştırılacağı iddialarına yönelik soruya, "Tamamen gerçek dışı" diye yanıt verdi.





Çavuşoğlu, "İddiaların hiçbiri doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının nasıl alınacağı kanunlarda belli. Dolayısıyla milletvekillerimizin ve siyasetçilerimizin de gerçek dışı, hayal ürünü iddialara inanıp gündeme getirmesi doğru değil" dedi.





İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, 2 bin Suriyeli savaşçının Libya'da savaşmak üzere Türkiye üzerinden bu ülkeye gittiğini veya gitmekte olduğunu yazdı.





Haberi Türkiye, Libya ve Suriye'de üç kaynağa dayandıran Guardian bu savaşçıların, Türkiye'nin desteklediği Fayez el Sarraj hükümeti için savaşacağını aktardı



