Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, 'Para ve vatandaşlık karşılığında Libya'ya Suriyeli savaşçı gönderiyor' iddiasını yalanladı /16 Ocak 2020 10:03

Türkiye, 'Para ve vatandaşlık karşılığında Libya'ya Suriyeli savaşçı gönderiyor' iddiasını yalanladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiasını yalanladı.

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CNNTürk'te katıldığı bir programda konuşan Çavuşoğlu, SMO askerlerinin Libya'da para ve Türk vatandaşlığı karşılığında savaştırılacağı iddialarına yönelik soruya, "Tamamen gerçek dışı" diye yanıt verdi.

Çavuşoğlu, "İddiaların hiçbiri doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının nasıl alınacağı kanunlarda belli. Dolayısıyla milletvekillerimizin ve siyasetçilerimizin de gerçek dışı, hayal ürünü iddialara inanıp gündeme getirmesi doğru değil" dedi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, 2 bin Suriyeli savaşçının Libya'da savaşmak üzere Türkiye üzerinden bu ülkeye gittiğini veya gitmekte olduğunu yazdı.

Haberi Türkiye, Libya ve Suriye'de üç kaynağa dayandıran Guardian bu savaşçıların, Türkiye'nin desteklediği Fayez el Sarraj hükümeti için savaşacağını aktardı

BM destekli Sarraj hükümeti, ülkenin doğusundaki Halife Hafter güçlerinin saldırılarına karşı Türkiye'yi yardıma çağırmıştı.

Gazeteye konuşan Uluslararası Kriz Grubu Kıdemli Libya Analisti Claudia Gazzini, Ankara'nın müdahalesi nedeniyle Libya'da Türk karşıtı duyguların güçlü olduğunu ve Suriyeli savaşçıların gönderilmesiyle de bunun artabileceğini, bu durumun Hafter'e yarayacağını söyledi ve ekledi:

"Ankara Suriyeli vekil savaşçıları kullanarak Rus paralı askerleriyle karşı karşıya gelmekten kaçınabilir."

"Ama buradaki esas soru, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buna yeşil ışık yakmaya devam edecek mi? Yoksa Rusya ve Türkiye başka stratejik çıkarları üzerinden pazarlık yürütürken Libya arka planda mı kalacak?"
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