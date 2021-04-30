Türkiye pasaportu kaçıncı sırada?

Ajans Press’in, Henley Pasaport Endeksi 2021verilerinden elde ettiği bilgilere göre, vize almadan seyahat edilebilecek ülke sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu. Böylelikle Japonya pasaportunun 193 ülkeye vizesiz seyahat ile ilk sıraya yerleştiği görülürken, ikinci sırada Singapur (192), üçüncü sırada Almanya ve Güney Kore’nin (191), dördüncü sırada ise İtalya, İspanya, Finlandiya ve Lüksemburg’un (190) olduğu saptandı.







Türkiye ise listenin 52’inci sırasına yerleşirken vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısının 111 olduğu kaydedildi. Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 199 farklı pasaport ve 227 farklı seyahat noktasını kapsadı. Listenin son sırasında yer alan ülkenin ise 26 ülkeye vizesiz seyahat imkanı bulunan Afganistan’ın olduğu belirlendi.



