Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye pasaportunu görünce vatandaşın dolarını bozmadılar /30 Mayıs 2022 11:04

Türkiye pasaportunu görünce vatandaşın dolarını bozmadılar

Meksika'da Türkiye Pasaportu ile dolar bozduramayan Türkiye vatandaşı aldığı cevap ile şok oldu

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Meksika Bacalar'a seyahat eden bir Türk vatandaşının sosyal medyada paylaştığı video viral oldu. Videoda Meksika'da bir bankada dolar bozdurmak istediğini belirten vatandaş, "Pasaportumu verdim bakıp geri verdiler ve para bozamazsınız dediler. Sebebini sorduğumda, 'Türkiye'den geliyorsunuz ve Türk pasaportunuz var, şüpheli ülkeler arasına girdiniz" cevabını aldığını söyledi.

Uruguay'da yaşayan bir Türk vatandaşı Meksika seyahatinde "AZTEKA" isimli Meksika bankasında dolar bozdurmak istediğini ancak bankanın pasaport kontrolü gerçekleştirmesi sonrası işlemi yapamayacaklarını bildirdiğini iddia etti. Gerekçe olarak Türkiye'nin şüpheli ülkeler arasında girmesinin söylediğini belirtti. 

"Meksika Bacalar'dayım. Burası çok muhteşem bir yer. Bu yanıyla çok güzel fakat burada birçok yerde kredi kartı geçmiyor. Bu sebeple dolar bozdurmam gerekti ve burada bir tek banka var. Banka adı da "AZTEKA" bir Meksika bankası.Oraya gittim ve Meksika da para bozduracağınız zaman pasaportunuz ile işlem yapılıyor. Pasaportumu uzattım bakıp geri verdiler ve para bozamazsınız dediler. Sebebi nedir diye sorduğumda ise 'Türkiye'den geliyorsunuz ve Türk pasaportunuz var dediler. Çalışma iznim olduğunu ve Uruguay'da yaşadığımı belirttiğimde ise farketmiyor Türk vatandaşısınız bizim ülkemizde para bozamasınız şüpheli ülkeler arasına girdiniz dediler. İnanamadım başımdan kaynar su aktı. Ben hiçbir videomda politikaya girmiyorum. Ama bu durum çok canımı yaktı. Kendi ülkemin pasaportu ile en az benim ülkem kadar şüpheli gözüken bir ülkede maalesef politik sebeplerden dolayı ülkemin geldiği halden dolayı para bozduramadım. Çok üzüldüm" 
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