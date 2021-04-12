Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Ramazan'da tam kapanmaya mı gidiyor? /12 Nisan 2021 09:45

Türkiye Ramazan'da tam kapanmaya mı gidiyor?

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Türkiye'nin Ramazan ayında tam kapanmaya gideceğini ileri sürdü. Işık iddiasını ise ismini vermediği "hükümete yakın bir kaynak"a dayandırdı.

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Türkiye'de artan vakalar ve durdurulamayan ölümlerin ardından tam kapanma yeniden tartışılıyor. Ramazan ayında tam kapanma tartışmaları sürerken gazeteci Candaş Tolga Işık, yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısı öncesinde tam kapanmanın gündemde olacağını ileri sürdü. Işık, sosyal medya hesabından hükümete yakın bir kaynaktan aldığı bilgiyi paylaştı.

Twitter hesabı üzerinden, "Ramazanda tam kapanma gelir mi? Birkaç gündür bu soruyu hükümet kaynaklarına soruyorum, aldığım yanıt şu: "Böyle bir gündem, planlama, hazırlık yok. Bayram sonrası tablonun daha iyiye gideceği düşünülüyor" diye yazan Işık, bu tweeti üzerine hükümete yakın bir kaynağın kendisini aradığını söyledi.

Işık, "Yukarıdaki tivit üzerine az önce hükümete yakın önemli bir kaynak aradı, 'Bu haftaki kabine toplantısına 16'sı itibarıyla başlayan ve bayrama kadar sürecek bir tam kapanma önerisinin geleceğini' ifade etti" diye yazdı.
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