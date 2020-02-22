Samanyolu Haber /Gündem / "Türkiye Rus savaş uçaklarına hava sahasını kapadı" iddiası /22 Şubat 2020 00:27

"Türkiye Rus savaş uçaklarına hava sahasını kapadı" iddiası

Rus basınında Türkiye'nin İdlib'deki durum dolayısıyla Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim hava üssüne giden savaş uçaklarına hava sahasını kapadığı ve boğazları da aynı şekilde Rusya'ya kapabileceği iddiaları yer aldı.

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Rus basınında Türkiye'nin hava sahasını Rus savaş uçaklarına kapattığı iddia edildi. Kararın hafta başında Moskova'da yapılan heyetlerarası görüşmelerde anlaşmaya varılamaması üzerine alındığı ileri sürüldü.

Rus Nezavisimaya gazetesinde "Ankara Rusya için Boğaz'ı kapatacak" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, Türkiye'nin hava sahasını Rus savaş uçaklarına kapattığı iddia edildi.

Kararın Rus Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki Hmeymim hava üssüne uçan askeri uçakları kapsadığı ileri sürüldü.

Haberde, "Ankara iki Su-24M tipi bombardıman uçağı ile Tu-154 tipi askeri nakliye uçağının toprakları üzerinden geçişine izin vermedi" denildi.

Gazetenin haberinde, Türkiye'nin Boğazları da kapatabileceği iddiasına yer verildi.
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