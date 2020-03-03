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Türkiye, Rusya ile eşleşti: İşte millilerin grubu...

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi rakipleri belli oldu.

SHABER3.COM

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi rakipleri belli oldu. Kura çekiminde Türkiye, B Ligi'nde Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

UEFA'nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu A Milli Takım düzeyindeki turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirildi.

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

A Ligi
Grup 1: Polonya, Bosna-Hersek, İtalya, Hollanda

Grup 2: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere

Grup 3: Hırvatistan, İsveç, Fransa, Portekiz

Grup 4: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre

B Ligi
Grup 1: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya

Grup 2: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya

Grup 3: Macaristan, Türkiye, Sırbistan, Rusya

Grup 4: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya, Galler

C Ligi
Grup 1: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ

Grup 2: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

Grup 3: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

Grup 4: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D Ligi
Grup 1: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

Grup 2: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları Eylül, Ekim ve Kasım 2020'de, Avrupa Ligi'ni kazanan takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.
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