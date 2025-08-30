The Telegraph, Ukrayna için şekillenen barış planını açıkladı.



Serbestiyet.com'un habeine göre Kiev kuvvetleri, mevcut ve yeni mekanizmalar kullanılarak Avrupalı NATO müttefikleri tarafından yeniden silahlandırılacak ve eğitilecek.



Örneğin, Ukrayna, Avrupalı müttefikler tarafından sağlanan fonları kullanarak Patriot hava savunma bataryaları veya Himars roketatarları gibi ABD sistemlerini satın almaya devam edebilir.

ABD müteahhitleri



Yakındaki cephe tahkimatları ve üsler, Irak ve Afganistan’da yapıldığı gibi Amerikan özel askeri müteahhitleri tarafından inşa edilebilir.



Amerikalı müteahhitlerin Ukrayna’da sahada bulunması, Amerika’nın nihai bir barış anlaşmasına katılımını isteyen Avrupalı güçler için büyük bir destek olarak görülecektir.



Kaynaklar, konuşlandırılmasının Beyaz Saray’ın oyunda bir deri olduğu anlamına geleceğini ve ABD’nin misilleme korkusuyla bir Rus saldırısına karşı caydırıcı etkiyi artıracağını söyledi.



Amerikalı müteahhitlerin kullanımıyla ilgili tartışmalar, Washington ve Kiev arasında Ukrayna’nın geniş minerallerini ve nadir toprak zenginliğini çıkarmak için ortak bir anlaşmanın imzalanmasına kadar gidebilir.



Beyaz Saray, kendi birliklerini Ukrayna’ya konuşlandırmaya karşı olmaya devam ediyor, ancak herhangi bir barış anlaşmasını desteklemek için kullanılan Avrupa kuvvetlerine geniş destek vermeyi kabul etti.



Tampon bölge



Bazı Avrupa ülkeleri, çatışmalar sona erdiğinde Ukrayna ve Rus kuvvetlerini ayırmak için silahsızlaştırılmış bir tampon bölge fikrini gündeme getirdi.



Herhangi bir barış anlaşmasında hem Kiev hem de Moskova tarafından kararlaştırıldığı şekilde barış güçleri veya gözlemciler tarafından devriye gezebilir.

Güvence gücü



Rusya’nın işgal etmeyi seçmesi durumunda üçüncü bir savunma hattı sunmak için Avrupa liderliğindeki bir güç Ukrayna’da daha derin konuşlandırılabilir.



Öncelikle binlerce Avrupa askerinden oluşan başka bir caydırıcılık konuşlandırması olarak hizmet edecekti.



Bir yetkili, “Temel amaç, Rusya’nın yeniden işgal etmesi durumunda sizinle birlikte savaşta olacağımızı Ukraynalılara göstermektir” dedi.

Hava polisliği görevi



Avrupa ülkeleri, Ukrayna’nın ticari havacılık rotalarını güvenle yeniden açmasına izin vermek için uçuşa yasak bölge getirme konusunda görüşmelerde bulundu.



The Telegraph, Batı’dan başlayarak, örneğin tüm ülke ticari hava yolculuğu için yeterince güvenli olana kadar yavaş yavaş daha fazla hava sahasını kapsayan planın aşamalı hale getirilebileceğini ortaya çıkarabilir.



Hava yolculuğunun başlamasına izin vermek, savaştan zarar gören ülkeye yatırım desteği sağlamada önemli bir unsur olarak görülüyor ve aynı zamanda mültecilerin evlerine dönmesine yardımcı olacak.

Karadeniz’in güvenliğinden Türkiye sorumlu



Planlara göre Türkiye, Karadeniz’de Ukrayna’ya ve Ukrayna’dan ticari nakliye rotalarını güvence altına almayı amaçlayan bir deniz misyonuna liderlik edecek.



Kiev, kendi savaş zamanı nakliye koridorlarını açık tutmayı başardı ve operasyon, Batı deniz devriyeleri aracılığıyla daha fazla rotanın yeniden kurulacağını görecek.



Karadeniz ülkeleri Bulgaristan ve Romanya tarafından desteklenen görev, suları mayından arındırma çabalarına da öncülük edecek.



Romanya, bölgede daha önemli bir rol oynamaya hazırlandığı için Türk tersanelerinden deniz gemileri satın alıyor.



Türkiye, bölgedeki çatışmayı sınırlamaya çalışırken, Batılı müttefikler tarafından Ukrayna’ya vaat edilen hem Rus hem de daha yeni gemiler için Karadeniz’e erişimi engelledi.

ABD desteği hayati önem taşıyor



Herhangi bir Avrupa konuşlandırması için ABD’nin lojistik desteği, güvenlik garantileri için bir ön koşul olarak görülüyor.



Avrupalı yetkililer, Washington’un ekipman ve birlikleri doğuya, Ukrayna’ya doğru hareket ettirmek için Amerikan ağır kaldırma uçağı şeklinde yardım taleplerine uygun olduğuna inanıyor.

