Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, Rusya ile mevcut doğal gaz tedarik anlaşmalarını uzatma kararı aldı /05 Aralık 2025 21:17

Türkiye, Rusya ile mevcut doğal gaz tedarik anlaşmalarını uzatma kararı aldı

Türkiye, enerji arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak amacıyla, Rusya ile mevcut doğal gaz tedarik anlaşmalarını uzatma kararı aldı.

Samanyoluhaber.com - Moskova

Uzatma kararına paralel olarak, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme çabaları da yoğunluk kazandı. Türkiye'nin bu hamleleri, enerji politikasında dengeli ve çok yönlü bir stratejiyi yansıtıyor. 

Rus gazına kısa vadeli bağımlılığın sürdürülmesi, enerji arzında ani kesintilerin önüne geçmeyi ve fiyat dalgalanmalarını kontrol altında tutmayı amaçlıyor. Diğer yandan, ABD'den LNG ithalatının artırılması ve ABD'de üretime yatırım yapılması, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirerek jeopolitik riskleri azaltma ve Batı ile stratejik bağlarını güçlendirme hedefini ortaya koyuyor. 

Rus gazı anlaşması 2026 yılı sonuna kadar uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, 2025 sonunda süresi dolacak olan toplam 22 milyar metreküplük Rus gazı sözleşmeleri bir yıl daha uzatıldı.

Bakan Bayraktar, uzatmanın "kısa vadeli" olarak yapıldığını belirterek, "Gazprom gelecek yıl da tedarike devam edecek. Yaklaşık bir yıllık bir perspektife odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Bu açıklama, Türkiye'nin enerji tedarik stratejisini gözden geçirirken, Rus gazına olan bağımlılığı kademeli ve dengeli bir şekilde azaltmayı hedeflediğini gösteriyor.

Ayrıca Bakan Bayraktar'ın açıklamalarına göre, ABD'den LNG tedariki artacak. Türkiye, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki için yeni anlaşmalar imzaladı. LNG alımlarının önemli bir bölümünün ABD'den yapılması planlanıyor. Bu, Türkiye'nin Batı yönündeki enerji ortaklıklarını güçlendirme politikasıyla uyumlu.

Diğer bir husus ise Türkiye, İran ile doğal gaz ithalatı konusundaki temasları sürdürüyor. Görüşmelerde, özellikle İran üzerinden alınan Türkmen gazının miktarının artırılması ele alınıyor. Türkiye, 2025 yılı için Türkmenistan ile 1,3 milyar metreküplük bir kontrat imzalamış ve bu yıl içinde 0,5 milyar metreküp gaz ithal etmişti.
