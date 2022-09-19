Türkiye Rusya ile Ruble ile ticarete hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’dan satın alınan gazın yüzde 25’inin Rus para birimi ruble ile ödenmesi konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını söylemesinin ardından çalışmalar başladı. Gelecek dönemde ‘Ruble ile ödeme’ kararının sadece doğalgazda değil, diğer ticari alanlarda da uygulanabileceği belirtiliyor.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Rusya Merkez Bankası yetkilileri bir araya gelecek ve konunun detaylarını görüşecek. Görüşmenin ardından doğalgaz konusunda ‘Ruble ile ödeme’ yöntemleri değerlendirilerek, ödemelerin nasıl yapılacağı şekillendirilecek. Merkez Bankalarının görüşme trafiği bittikten sonra, iki ülkenin Hazine Bakanlıkları ile Enerji Bakanlıkları, diğer olağan süreci devam ettirecek. Ruble ile ödeme kararının mevcutta devam eden doğalgaz sözleşmelerini kapsayıp kapsamayacağı da görüşmelerden sonra netlik kazanacak. Henüz netleşmese de kararın hâlihazırda devam eden kontratları kapsaması bekleniyor. Böyle olursa devam eden sözleşmelerdeki kalan borcun da yüzde 25’i Ruble ile ödenmiş olacak.





Türkiye gazetesinden Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; gelecek dönemde ‘Ruble ile ödeme’ kararının sadece doğalgazda değil, diğer ticari alanlarda da uygulanabileceği belirtiliyor.





Türkiye geçen yıl 58 milyar 704 milyon metreküp doğalgaz ithal ederken, ithal edilen doğalgazın yüzde 44,87’si 26 milyar 343 milyon metreküpü Rusya’dan geldi. 2021’de Rusya’ya yapılan ihracat yüzde 28,2 artışla 5,8 milyar dolara çıkarken, ihracattaki başlıca ürünler turunçgiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar ve taze meyveler olarak sıralandı. Aynı yıl Rusya’dan yapılan ithalat ise yüzde 62,4 artarak 28,9 milyar dolar olmuştu.