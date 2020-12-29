Türkiye Rusya ile Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimini görüşüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 8. Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Rusya’da 2021-2022 İstişareler Planı İmza Töreninin ardından Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararlarını değerlendirerek, “Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı da herkes iyi bilir” dedi.





“YAPTIRIMLARLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIMIZI HERKES İYİ BİLİR”





Türkiye’ye yönelik ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında alınan yaptırım kararlarına ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, “AB’ye de bizim Rusya veya başka ülkelerle ilişkilerimizi sorgulamak yerine, diyalogu tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Bizim Rusya ile ilişkilerimiz NATO’ya alternatif değildir… Batının uyguladığı yaptırımlar Rus-Türk ilişkilerini etkilemez… Rusya ve Türkiye bağımsız siyaset güdüyor, kendi çıkarlarını savunuyor ve bunda da dengeyi gözetiyor… Kimden kime yönelik olursa olsun Türkiye yaptırımlara karşı. Rusya’ya, İran’a yönelik yaptırımlara karşı çıktık.”





Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:





“ABD’nin CAATSA yaptırım kararı hem hukuken hem siyasi olarak yanlış bir karardır. Bu bizim savunma sanayimizi ve ülkemizi çok etkiledi ya da etkilemedi diye bir yorum yapmak istemiyorum çünkü kararın kendisi yanlış. Az ya da çok, güçlü ya da zayıf olması önemli değil bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza bir saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı da herkes iyi bilir.” dedi.





ORTAK AŞI ÜRETİMİ

Çavuşoğlu, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısıyla ilgili “Sayın Putin aşıyla ilgili Cumhurbaşkanımıza teklifte bulununca Cumhurbaşkanımız da Sağlık Bakanlığı’na talimat verdi. İşbirliği sadece aşı tedarikini değil, ortak aşı üretimini, aşının Türkiye’de de üretimini içeriyor.” dedi.





Çavuşoğlu, pandemiyle ilgili ortak aşı geliştirme çalışmalarının ilgili bakanlıkların girişimleriyle güçlendirileceğini kaydetti.





DOMATESTE İHRACAT KOTASI ARTTIRIMI

İki ülkenin ticarette 100 milyar dolar hedefi bulunduğunu ancak salgın sebebiyle hedefin gerisine düşüldüğünü dile getiren Çavuşoğlu, “Bu trendi tersine çevirebiliriz. Ticaretimizi artırmamız lazım ve ticaretin önündeki tarifeleri ve tarife dışı engelleri kaldırmamızda fayda var. Bugün domates ve bazı ürünlerle ilgili kota artırımına, mevcut kota bittikten sonra gidileceğini duymaktan memnuniyet duyduk” diye konuştu.













“TÜRKİYE İLE ASKERİ-TEKNİK İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”





Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım uygulama kararına istinaden, “hukuksuz yaptırımlara karşın Ankara ile askeri-teknik birliğini sürdüreceklerini” söyledi.





Rusya Dışişleri Bakanı, “Rusya ile Türkiye’nin ilişkileri kendi başına değerli ve kendi kendine yeterli ilişkilerdir. İlişkilerimiz birilerinin agresif ve düşmanca eylemlerine ya da kaprislerine bağlı değildir” dedi.





Lavrov sözlerini şu şekilde sürdürdü:





“İlişkilerimiz ülkelerimizin her ikisinin ulusal çıkarlarına, uzlaşı ile karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği içerisinde olma kararlılığına dayanmaktadır. Türkiye ile ilişkilerimiz, Batı’nın tehditler savurması ve tek taraflı yasadışı yaptırımlarını devreye sokmasından çok daha önce stratejik önem kazanmıştı.”