Türkiye Rusya-Ukrayna krizinde arabulucu olabilir mi?

Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker konuşlandıran Rusya'nın askeri bir operasyon düzenleme olasılığına karşı diplomatik temaslar hız kazandı. Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları Rusya'nın saldırı düzenlemesi durumunda atılacak adımları görüştü. Reuters haber ajansı da Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında arabulucuk rolü üstlenmeye açık olduğu bilgisini aktardı. Haberde, Kasım ayında da Ankara'dan gelen böyle bir öneriye her iki tarafın da destek verdiği vurgulandı.Türkiye'nin Rusya ev Ukrayna temsilcilerinin de katılımıyla AGİT Minsk Grubu'nun henüz tarihi belli olmayan bir sonraki buluşmasına da ev sahipliği yapmak için görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. AGİT Minsk Grubu, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbass bölgesinde Rusya yanlıları ile Kiev taraftarları arasındaki gerginliği azaltmak amacıyla oluşturulmuştu.Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un bugün düzenlediği basın toplantısında da Türkiye'nin arabuluculuk rolü de gündeme geldi.Gazetecilerin bu yöndeki sorularını yanıtlayan Peskov, sorunun çözümüne ilişkin her ülkenin çabalarını desteklediklerini belirterek Rusya ve Ukrayna arasındaki temel farkın Minsk Anlaşması'nın uygulanması konusunda Kiev'in yavaş hareket etmesi olduğunu söyledi. Peskov devamla, "Eğer Türk ortaklarımız Kiev ve ABD'yi ilgili anlaşmanın uygulanması için etkileyebilecek durumdaysa bunu ancak memnuniyetle karşılayabiliriz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ukrayna krizine ilişkin açıklamalar yaptı.Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna'ya gideceğini belirten Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var" dedi. Erdoğan, "temennisinin bir an önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vlodomir Zelenski'yi bir araya getirebilmek" olduğunun altını çizdi.Ukrayna, Ankara'nın Kasım ayında yaptığı arabuluculuk teklifini de memnuniyetle karşılamış ve Erdoğan'a tutuklu takası için Putin'e iletmek üzere bir isim listesi vermişti. Ancak Rusya ve Ukrayna arasında böyle bir takas gerçekleşmedi. Öte yandan Rusya'nın rahatsızlığına rağmen Türkiye'nin Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları (SİHA) satışı devam ediyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de dün başlayan Avrupa ziyaretinde Rusya-Ukrayna krizine ilişkin temaslarda bulunuyor. Berlin'de bugün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı James Clevery ile bir araya gelen Blinken, ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya karşı tek ses olduğunu söyledi.Cuma günü Cenevre'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesinde de müttefik ülkelerin ortak tutum içinde olduklarını aktaracağını vurgulan Blinken, "Biz bu konuda çok netiz: Eğer Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırını geçerse ve Ukrayna'ya yönelik yeni bir saldırı başlatırsa ABD, müttefik ve dost ülkelerle sert bir yanıt verecek" diye konuştu.Ev sahibi Almanya'nın Dışişleri Bakanı Baerbock da Rusya'nın saldırmasının "ağır sonuçları" olacağı konusunda uyarıda bulundu.Öte yandan Ukrayna da ABD Başbakanı Joe Biden'ın yaşanmakta olan krize ilişkin kullandığı ifadelerden dolayı rahatsız. Biden'ın Ukrayna'ya yönelik "küçük çaplı bir operasyon" düzenleyebileceği şeklindeki değerlendirmesine tepki gösteren Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Büyük güçleri, 'küçük saldırı' ve 'küçük ulus' olmadığı konusunda uyarmak isterim" ifadelerini kullandı.Biden, gelen tepkiler üzerine Beyaz Saray'da bugün düzenlediği basın toplantısında eleştirilere neden olan bu açıklamasını düzeltmeye çalıştı. Biden, Rus birliklerinin Ukrayna sınırını geçmesinin "bir işgal olacağını" belirterek buna sert ve koordineli ekonomik tepki verileceğini yineledi.