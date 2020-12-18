Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye Rusya'dan bu yıl 5.3 milyon ton tahıl aldı /18 Aralık 2020 10:42

Türkiye Rusya'dan bu yıl 5.3 milyon ton tahıl aldı

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Rusya'nın tahıl ihracatında Türkiye’nin lider konumunu koruduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan 5.3 milyon ton tahıl alımı yaptığı kaydedildi.

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Rusya Federal Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı'na (Rosselhoznadzor) bağlı Tahıl Kalitesi Değerlendirme Merkezi'nin Müdürü Yuliya Koroleva, 2020 yılında Rusya'nın 50 milyon ton tahıl ürünü ihraç edeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Tahıl ihracatında Rusya'nın pazardaki yüzde 20'lik payla lider konumunu koruması bekleniyor.

Rus tarım ürünlerini alan ülke sayısı, 2020-2021 tarım yılında (1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021) 125 iken, 2020 takvim yılında 132 ülkeye ihracat yapıldı. Aralık ayı itibarıyla en fazla Rus tahılı alan ülkelerin payına 19.7 milyon ton düşüyor.

Türkiye'nin, aldığı 5.3 milyon ton tahılla bu alanda lider olduğu ifade edilirken Mısır'ın 5 milyon tonla ikinci, Suudi Arabistan'ın da 2 milyon tonla üçüncü olduğu aktarıldı.
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