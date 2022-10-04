Türkiye, Rusya'dan bunu istedi mi?

Bloomberg’in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberde, kamu kuruluşu Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) doğal gaz ödemelerinin 2024’e kadar ertelenmesi için Rusya’dan talepte bulunduğu aktarıldı.



Yine aynı kaynaklar, BOTAŞ ile Rus yetkililer arasında konuyla ilgili yapıldığı iddia edilen özel görüşmelerin sonuçlarının henüz netlik kazanmadığını söyledi.



Haberde, özel görüşmelerin, iki ülke arasında BOTAŞ'ın yükümlülüklerinin yüzde 25'ini Dolar yerine Ruble olarak ödemesine izin veren bir anlaşmanın hemen ardından geldiğine dikkat çekildi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede doğal gaz konusunu gündeme getirdiğini belirterek, Moskova’nın gaz fiyatlarında indirim yapmasını umut ettiğini söylemişti.



Rusya'nın enerji kaynaklarına en fazla bağımlı AB ülkelerinden biri olan Macaristan, pazartesi günü yaptığı açıklamada Gazprom'un önümüzdeki altı ay içinde ödenmesi gereken doğal gaz bedelinin ertelenmesine izin vereceğini duyurmuştu.