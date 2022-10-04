Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye, Rusya'dan bunu istedi mi? /04 Ekim 2022 09:17

Türkiye, Rusya'dan bunu istedi mi?

Türkiye’nin Rusya’dan doğal gaz ödemelerini 2024’e kadar ertelemesini istediği iddia edildi.

SHABER3.COM

Bloomberg’in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberde, kamu kuruluşu Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) doğal gaz ödemelerinin 2024’e kadar ertelenmesi için Rusya’dan talepte bulunduğu aktarıldı.

Yine aynı kaynaklar, BOTAŞ ile Rus yetkililer arasında konuyla ilgili yapıldığı iddia edilen özel görüşmelerin sonuçlarının henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Haberde, özel görüşmelerin, iki ülke arasında BOTAŞ'ın yükümlülüklerinin yüzde 25'ini Dolar yerine Ruble olarak ödemesine izin veren bir anlaşmanın hemen ardından geldiğine dikkat çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede doğal gaz konusunu gündeme getirdiğini belirterek, Moskova’nın gaz fiyatlarında indirim yapmasını umut ettiğini söylemişti.

Rusya'nın enerji kaynaklarına en fazla bağımlı AB ülkelerinden biri olan Macaristan, pazartesi günü yaptığı açıklamada Gazprom'un önümüzdeki altı ay içinde ödenmesi gereken doğal gaz bedelinin ertelenmesine izin vereceğini duyurmuştu.
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