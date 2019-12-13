Türkiye Rusya'dan yeni alım mı yapacak?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin, Rusya’dan ikinci kez S-400 hava savunma sistemleri almak için anlaşma yapmaya çok yakın olduğunu söyledi. Demir, aynı zamanda anlaşmanın ilk alınan S-400'lerin kullanıma hazır hâle gelmesiyle anlaşmanın imzalanabileceğini söyledi.





Reuters haber ajansının aktardığına göre, Ankara’da bir grup gazeteciye açıklama yapan Demir, Türkiye ile Rusya arasında, ikinci parti S-400 sistemlerinin ortak üretimi ve teknoloji transferi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Reuters, anlaşmanın nisan ayından önce, ilk alınan S-400’ler kullanıma hazır hale geldiğinde imzalanabileceğini belirtti.





Öte yandan İsmail Demir, Ankara’nın ABD yapımı Patriotları almakla hâlâ ilgilendiğini ve müzakereler için bir ön koşulu olmadığını da aktardı.





Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına temmuz ayında başlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı 12 Temmuz'da, ilk parçaların Türkiye'ye ulaştığını açıklamıştı. S-400 savunma sisteminin ikinci batarya malzemeleri de Türkiye'ye eylül ayında ulaşmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 sisteminin Nisan 2020'de faal hale gelmesinin planladığını bildirmişti.





Rusya merkezli Interfax haber ajansı da daha önce Türkiye ve Rusya'nın yeni bir grup S-400 hava savunma sistemi için bir sözleşme üzerinde çalıştığını aktarmıştı.