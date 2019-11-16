Türkiye-Rusya'nın hamleleriyle uzun aradan sonra Esed yine sınır komşusu...

Türkiye ile Rusya arasında geçen ay varılan uzlaşının ardından, Suriye ordusunun sınırda konuşlanma çalışmalarını tamamladığı duyuruldu. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberin göre, Barış Pınarı Harekât bölgesinin doğusundan Maliki içesinin Ayn Divan beldesine kadarki 200 kilometrelik hatta konuşlanma tamamlandı.









Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim’de varılan uzlaşı, sınırda Türkiye’nin Resulayn-Tel Abyad hattını kapsayan harekât alanının dışında kalan bölgenin Suriye tarafına, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının girmesini öngörüyordu. Uzlaşının hemen ardından Rusya, Suriye’nin sınırda askeri gözlem noktası kuracağını duyurmuştu. SANA’nın haberinde ise Haseke vilayetinde, Resulayn’ın kuzeydoğusundan itibaren 6 askeri gözlem noktasının daha oluşturulduğu belirtildi.





ÜSTE ARTIK RUSLAR VAR

Öte yandan, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden asker çekme hamlesinin uzantısı olarak boşalttığı bir üssün bulunduğu Kobani’deki havalimanının Rus güçleri tarafından korumaya alındığı bildirildi. Gazetecilere konuşan Rus kıdemli askeri polis müfettişi, havalimanında patlayıcı madde olup olmadığını araştırdığını belirtti. Rus basınının haberinde ABD’nin aceleyle terk ettiği üste konforlu konaklama sağlamak için klima ve enerji besleme sistemleri, bir spor salonu, kitaplar ve film DVD’leri bulunduğu kaydedildi.





‘ERDOĞAN’LA TEMASTAYIZ’

Suriye konusunda açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yakın temasta olduklarını söyledi. Erdoğan’ın bazı örgütlerle ilgili kaygıları olduğunu bildiğini belirten Putin, Türkiye’nin endişeye neden olan gelişmeleri “acil olarak” Rusya’ya ileteceğini, ihlal durumunda tepki verileceğini bildirdi. Putin ayrıca “Suriye’deki teröre karşı mücadele başladıktan sonra bu ülkenin topraklarının yüzde 90’ının militanlardan arındırıldığını” söyledi. “Bu ülkede daha yapılması gereken şeyler var” diyen Putin, ABD’nin törerle mücadeleye katkısına ilişkin de “Katkı var. Bunu kabul etmeli ve doğrudan söylemeliyiz. Başkan Trump’ın da katkısı var” ifadelerini kullandı.





‘DESTEĞİMİZ KİŞİYE DEĞİL SDG’YE’

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, terör örgütü PKK/YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve güvenli bölge başlıklarında değerlendirmelerde bulundu. Jeffrey, “Mazlum Kobani” olarak bilinen PKK liderlerinden Ferhat Abdi Şahin’e atıfla “Biz kişilere değil SDG güçlerine destek vermekteyiz. Bu destek de geçici ve dönemseldir” ifadelerini kullandı. Jeffrey ayrıca, Suriye’nin kuzeyine o bölgeden giden sığınmacıların yerleştirileceğini ve tüm sürecin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) kuralları kapsamında yapılacağını söyledi.