Türkiye, S-400 için düğmeye bastı: İlk füze 5 Ekim’de ateşlenecek!

Turkish Minute ‘tan Cevheri Güven’in özel haberine göre Cumhurbaşkanlığı Hava Ulaşım Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Daire Başkanlığı ve Genelkurmay arasında mutabakata varıldı.





Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sisteminin 5-16 Ekim 2020 tarihleri arasında Sinop Atış Alanı’nda deneme atışlarıyla test edilmesi için sevkiyatın yapılması kararlaştırıldı.





Cumhurbaşkanlığı, sistemin intikali ve test atışında kullanılacak 10 adet BANSHEE Hedef Uçak nakli için izin verdi. 24 Eylül’de alınan karar doğrultusunda planlama, öncelik derecesi ‘çok acele’ koduyla ilgili tüm birimlere iletildi.





İLK DENEME 5-16 EKİM'DE SİNOP ATIŞ ALANINDA





Bildirimde şu ifadeler kullanıldı: “S-400 silah sisteminin angajman yeteneği, sisteme ait radarların tespit ve takip yeteneği, muhabere sistemi yetenekleri ile atış ve komut kontrol yeteneklerinin kontrolünün sağlanması amacıyla 5-16 Ekim 2020 tarihleri arasında Sinop Atış Alanı’nda ‘S-400 silah sistemi deneme atışları’nın icra edilmesi planlanmaktadır.”





CUMHURBAŞKANLIĞI İZİN VERDİ





Cumhurbaşkanlığı, Sinop’ta gerçekleştirilecek atış öncesi S-400 radarlarının performansının takip edilmesi için BANSHEE Hedef Uçaklarıyla yapılacak ön atış takip eğitiminin 28 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında Mürted Hava Meydan Komutanlığında icra edilmesine izin verdi.





Atış eğitimiyle ilgili belgede; eğitim süresince Mürted Üssü’ndeki bir kule görevlisinin belirlenmesi ve her atış eğitim faaliyetinden 2 saat önce Cumhurbaşkanlığından teyit alması gerektiği belirtildi.





SİNOP’A GÖTÜRÜLÜYORLAR





S-400’lerin aktifleştirilip deneme atışı yapılması konusunda Cumhurbaşkanlığının verdiği izne göre; 10 adet BANSHEE hedef uçak, yer kontrol istasyonu ve gerekli duyulan tüm teçhizat 26 Eylül’e kadar Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığında hazır hale getirilecek.





Hazırlığın tamamlanmasının ardından S-400 silah sistemleri ile birlikte tüm askeri teçhizat 5 Ekim 2020 tarihinde Sinop Atış Alanı’na intikal ettirilecek.





İntikalin ardından 5-16 Ekim tarihleri arasında Sinop Atış Alanında, S-400 hava savunma sistemiyle 10 Adet BANSHEE hedef uçağa yönelik atış gerçekleştirilecek.





AKTİFLEŞTİRME SONRASI YAPTIRIM GELEBİLİR





Washington, S-400’lerin yeni savaş jetleri F-35’lerin güvenliği açısından büyük bir tehdit olarak görüyor. S-400’lerin NATO sistemleri ile uyumlu olmadığını söyleyen diğer NATO ülkeleri de S-400’lerin Türkiye’de konuşlanmasını hava savunmalarını tehlikeye atacağı görüşünde.





Türkiye’nin bu sistemi satın alması Türkiye’nin Batı’dan uzaklaşması olarak da değerlendiriliyor.





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, krizle ilgili olarak S-400’lerin sevkiyatından sonra bu sistemin Türkiye’de kurulmamasının bir çözüm olabileceğini söylemişti.



