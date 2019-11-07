Türkiye sağlıkta son sırada kaldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı sağlık raporuna göre, üye ülkeler içinde milli gelirden sağlık harcamalarına giden pay açısından Türkiye son sırada geliyor.





Euronews'un OECD raporundan aktardığı bilgilere göre, Türkiye’de Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasıla’nın (GSYİMH) yüzde 4,2’si sağlık hizmetlerine harcanıyor. Bu klasmanda, Meksika ve Letonya yüzde 6.2 ile Türkiye’yi izliyor.





OECD’de sağlık harcamalarına en fazla kayrak ayıran ülke yüzde 16.9 ile ABD. Bu ülkeyi, yüzde 12,2 ile İsviçre, yüzde 11,2 ile Fransa izliyor. Sağlık harcamalarında OECD ortalaması ise yüzde 8,8.







