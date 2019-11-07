Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye sağlıkta son sırada kaldı /07 Kasım 2019 22:12

Türkiye sağlıkta son sırada kaldı

Türkiye'de tartışma meydana getiren sağlık sektöründeki problemler istatistiklere de yansıdı. OECD ülkeleri içinde milli gelirine oranla sağlık sektörüne en az pay ayıran ülke Türkiye oldu.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı sağlık raporuna göre, üye ülkeler içinde milli gelirden sağlık harcamalarına giden pay açısından Türkiye son sırada geliyor.

Euronews'un OECD raporundan aktardığı bilgilere göre, Türkiye’de Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasıla’nın (GSYİMH) yüzde 4,2’si sağlık hizmetlerine harcanıyor. Bu klasmanda, Meksika ve Letonya yüzde 6.2 ile Türkiye’yi izliyor.

OECD’de sağlık harcamalarına en fazla kayrak ayıran ülke yüzde 16.9 ile ABD. Bu ülkeyi, yüzde 12,2 ile İsviçre, yüzde 11,2 ile Fransa izliyor. Sağlık harcamalarında OECD ortalaması ise yüzde 8,8.


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