Samanyolu Haber /Dünya / 'Türkiye saldırılarını güneye doğru genişletmek niyetinde' /13 Ekim 2019 17:24

'Türkiye saldırılarını güneye doğru genişletmek niyetinde'

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askerî harekâtı beşinci gününde devam ederken, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’den yeni bir açıklama geldi.

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Esper, "Son 24 saatte şunu öğrendik ki, Türkler saldırılarını ilk başta planlanandan daha güneye doğru genişletmek niyetindekler ve de batıya" ifadelerini kullandı.

CBS televizyonunda yayınlanan “Face the Nation” programında konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekme emri verdiğini söyledi.

Esper, Suriye'nin kuzeyindeki durumun tehlike arz edebileceğini belirterek bölgedeki ABD askerlerinin planlı bir şekilde güneye çekileceğini duyurdu.

Esper, Kuzey Suriye’den çekilecek ABD asker sayısının ise bin civarında olduğunu söyledi. Esper, Trump’ın askerlerin Suriye’yi tamamen terk etme emrinin de olmadığını belirtti.
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