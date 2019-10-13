'Türkiye saldırılarını güneye doğru genişletmek niyetinde'

Esper, "Son 24 saatte şunu öğrendik ki, Türkler saldırılarını ilk başta planlanandan daha güneye doğru genişletmek niyetindekler ve de batıya" ifadelerini kullandı.







CBS televizyonunda yayınlanan “Face the Nation” programında konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekme emri verdiğini söyledi.





Esper, Suriye'nin kuzeyindeki durumun tehlike arz edebileceğini belirterek bölgedeki ABD askerlerinin planlı bir şekilde güneye çekileceğini duyurdu.





Esper, Kuzey Suriye’den çekilecek ABD asker sayısının ise bin civarında olduğunu söyledi. Esper, Trump’ın askerlerin Suriye’yi tamamen terk etme emrinin de olmadığını belirtti.