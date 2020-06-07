Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Salgında kartlardan 18 milyar TL az harcadı /07 Haziran 2020 10:12

Türkiye Salgında kartlardan 18 milyar TL az harcadı

Türkiye'de kredi kartı harcamalarında ciddi bir düşüş var Bu da kayıtlı ekonomideki küçülmenin sinyalini veriyor

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Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz,  küresel strateji ve yönetim danışmanlığı şirketi Oliver Wyman Türkiye Ofisi'nin “Covid-19 Kredi Kartı Harcamaları Üzerinden Türkiye Ekonomisine Etki Analizi” raporu verilerini köşesine taşıdı. Yılmaz, "Salgında kartlardan 18 milyar TL az harcadık. Kayıtlı ekonomideki küçülmenin sinyalini veriyor. Rapor, Mart-Mayıs 2020 dönemi kredi kartı harcamalarında 18 milyar TL'lik düşüş saptadı." ifadesini kullandı. 

Yılmaz, "Aynı dönemde Covid-19'dan olumsuz etkilenen sektörlerde kredi kartı harcamaları 40 milyar TL azalırken, olumlu etkilenen sektörlerde 23 milyar TL'lik artış ortaya çıktı. Sektörler arasında ortaya çıkan farklılıkların büyüklüğü karşısında 'Kimi kazandı, kimi kaybetti' demek mümkün… 27 Mart-15 Mayıs  dönemi, 2019-2020 yılı karşılaştırmasına göre salgından olumlu etkilenen işler:Gıda-İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişler-Doğrudan Pazarlama-Market ve Alışveriş Merkezleri-Elektrik-Elektronik Eşya,  Bilgisayar. Yüzde 25'e kadar olumsuz etkilenen işler: Kulüp/Dernek/Sosyal Hizmetler-Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça-Yapı Malzemeleri, Hırdavat-Nalburiye-Mektupla/telefonla Yapılan Alışverişler-Hizmet." bilgisini paylaştı. 
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