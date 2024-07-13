Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü’ne ne zaman girer? /13 Temmuz 2024 14:15

Türkiye Şanghay İşbirliği Örgütü’ne ne zaman girer?

Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) girmek istediği ve son zamanlarda bu konuda bazı taleplerin geldiği biliniyor. Ancak Kremlin’den Erdoğan’ın ŞİÖ üyeliği açıklamasına yanıt olarak çelişkiler var şeklinde cevap geldi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ŞİÖ ile alakalı "Gözlemci üye olarak değil, hedefimiz orada daimi üye olmaktır. Türkiye, artık Şangay Beşlisi'ne daimi üye olarak katılmalıdır" açıklamasına Kremlin’den jet yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) katılmak istediğini bildiklerini, ama bir NATO üyesi olan Türkiye’nin temel konulardaki tutumuyla ilgili bazı çelişkilerin olduğunu söyledi.

“Tartışılacak konular var” diyen Peskov, “Gerçekten de Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılmak istediğini biliyoruz. NATO üyesi olarak Türkiye'nin temel yükümlülükleri ve pozisyonu ile ŞİÖ'nün temel belgelerinde yer alan dünya görüşü arasında bazı çelişkiler bulunuyor. Müzakere edilmesi gereken bazı konular var” şeklinde konuştu.  

Henüz kesin bir tarih yok

Peskov, Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılma tarihiyle ilgili bir soru üzerine, “Birçok ülke ŞİÖ ile ilgileniyor ve bu konu sürekli gündemde. Henüz kesin bir tarih yok” ifadesini kullandı. Erdoğan, NATO zirvesi sonrası Şangay İşbirliği Örgütü ile alakalı "Gözlemci üye olarak değil, hedefimiz orada daimi üye olmaktır. Türkiye, artık Şangay Beşlisi'ne daimi üye olarak katılmalıdır’’ demişti.
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