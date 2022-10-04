



Türkiye'nin yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararı azaltmaya çalışmak amacıyla Rusya'dan Ankara'nın doğalgaz ödemelerinin bir kısmını ertelemesini istediği iddia edildi.

İddiaların ardından iktidara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, savaşta olan ülkeye, Rusya’ya borcunu ödeyemiyorum diyor. Halktan parasını aldığı gazın parasını ödeyemiyor. Kime? Savaşta olana! Türkiye hep ciddi devlet olmuştur ve itibar görmüştür. Her şeyi yok ettiler. Çok çürük bir sistem var. Çok çürümüş bir saray iktidarı var." diye yazdı.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli de oy satın almak için yalan söylüyorlar. Vaatlerin çoğunu asla yapmayacaklarını biliyoruz ama halkımız kaygılanmasın. Onların yarım bıraktığı sosyal projeleri, iktidarı devralınca biz tamamlayacağız. Bu da Bay Kemal sözü olsun. O konutlar bitecek, kimse korkmasın."





Ne olmuştu?

Bloomberg'de yer alan habere göre; isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, BOTAŞ’ın, ödemelerinin bir kısmını 2024'e ertelemek istediğini aktardı. Görüşmeler, iki ülke arasında Botaş'ın yükümlülüklerinin yüzde 25'ini dolar yerine ruble olarak ödemesine izin veren bir anlaşmanın hemen ardından geldi. Kaynak, son görüşmelerin herhangi bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağının henüz belli olmadığını söyledi.





Habere göre Botaş ve Gazprom yorum yapmaktan kaçındı. Gazprom'dan bir kişinin söylediğine göre Türkiye, şirkete resmi bir talepte bulunmadı. Haberde Gazprom'un teklif gelene kadar ertelemeyi görüşmeyeceği vurgulandı.





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede doğalgaz konusunu gündeme getirdiğini belirterek, Moskova’nın gaz fiyatlarında indirim yapmasını umut ettiğini söylemişti. Erdoğan, 9 Eylül'de yaptığı açıklamalarda, Putin’le doğalgazda indirim konusunu görüştüğünü belirterek, “Konudaki yaklaşımını da bize müspet olarak gerçekleştirirse o zaman zaten ‘nurun ala nur (iyiden iyi)’ olur” ifadelerini kullanmıştı.